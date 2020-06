Estados Unidos registró 1.081 nuevas muertes por coronavirus

Estados Unidos registró 1.081 nuevas muertes por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, lo que llevó el total en el país a 106.180. La cantidad de casos positivos, en tanto, fue mayor a 22.000 y ya supera los 1,83 millones, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins. De acuerdo al sitio estadístico Worldometers, la cantidad de pacientes activos en este momento es de 1.127.172.



La cantidad de decesos en el país norteamericano no fue la más elevada del mundo. La cifra en cuestión tuvo lugar en Brasil, epicentro global durante las últimas semanas que reportó este martes un nuevo récord de esta naturaleza con 1.262 muertes.



Todos los estados han relajado desde hace más de una semana sus medidas de aislamiento en alguna medida. Pero en la mayoría de ellos las restricciones restantes quedaron olvidadas en los últimos días, cuando decenas de miles de personas tomaron las calles para protestar por la desigualdad racial y la brutalidad policial luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.



En paralelo a las tensiones políticas y sociales, autoridades sanitarias han indicado que las demostraciones podrían esparcir el nuevo coronavirus. Expertos temen que los portadores asintomáticos del virus inconscientemente contagien a otros en reuniones con personas unas junto a otras, y gritando y abucheando sin portar mascarillas.



No obstante, organizadores de las protestas han tomado precauciones al respecto. Han estado distribuyendo mascarillas y advirtiendo a los manifestantes sobre el riesgo que representa no acatar las medidas sanitarias ante la propagación de la enfermedad.



pero incluso para muchos manifestantes que han utilizado cubrebocas, eso no garantiza protección contra el coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su acrónimo en inglés), recomiendan mascarillas de tela porque pueden hacer que sea más complicado que las personas infectadas propaguen el virus, pero no están diseñadas para proteger de contagio a la persona que la porta.



Los próximos días demostrarán si las aglomeraciones de gente en las distintas ciudades están contribuyendo a incrementar los contagios, considerando que el período de incubación del virus puede ser de hasta dos semanas. A más de una semana del asesinato de Floyd -y consecuentes primeras marchas- las estadísticas no han mostrado que ese sea el caso.



Pero más allá de los riesgos, un amplio número de manifestantes decidió participar en las protestas. "No está bien que en medio de una pandemia tengamos que estar aquí afuera, arriesgando nuestras vidas", dijo Spence Ingram el viernes, después de marchar con otros manifestantes al Capitolio estatal en Atlanta. "Pero tengo que protestar por mi vida y luchar por mi vida todo el tiempo".



Las protestas continuaban en la noche del martes en numerosas ciudades del país. La mayoría de las autoridades han impuesto toques de queda en sus jurisdicciones con el objetivo de impedir saqueos y hechos de violencia como los que tuvieron lugar en los últimos días.