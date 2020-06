Imputaron a detenidos por el crimen de infantes de la marina en Uruguay

La justicia uruguaya imputó este martes a los tres detenidos por el crimen de los tres infantes de marina que tuvo lugar el pasado domingo, según informaron medios locales.



Los tres imputados por el homicidio, perpetrado este domingo en una base naval de Montevideo, pasarán a prisión preventiva hasta el 3 de noviembre, informó este martes la fiscal del caso, Mirta Morales.



Uno de ellos, quien había sido compañero de dos de las víctimas hasta marzo, fue acusado formalmente de homicidio; y las otras dos personas -una pareja- de encubrirlo al no reportar el hecho a las autoridades pese a estar al tanto de él.



El presunto homicida se había alojado en la vivienda de la pareja luego de cometer el crimen. Ambos fueron detenidos allí el lunes, cuando la policía encontró una de las armas que habían sido robadas durante el crimen y tres cargadores de pistolas nueve milímetros como las que portaban las víctimas.



La fiscal Mirta Morales compareció ante los medios este martes junto al ministro uruguayo del Interior, Jorge Larrañaga, y el fiscal de Corte Jorge Díaz.



El hecho ocurrió este domingo en una base naval ubicada en Montevideo, donde los tres militares, los marineros de primera Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez, de 22, 25 y 31 años, respectivamente, fueron asesinados con disparos.



Según destacaron varios medios locales, dos de ellos fueron encontrados en una misma zona de un puesto de guardia mientras el tercero estaba tendido sobre un colchón en una pieza aledaña, presuntamente descansando durante un período de la vigilancia.



Asimismo, remarcaron que las armas de reglamento de los militares no se encontraban en el lugar, aunque sí estaban los chalecos antibalas, además de armas largas.



Ese mismo día, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, emitió un mensaje en el que remarcó que el Estado iba "a combatir, a perseguir y a capturar" a el o los autores del hecho.



"No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad, lo hemos repetido una y mil veces y desde el Gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y aquellos que habiten nuestro país", apuntó el presidente, quien decretó duelo nacional hasta este martes.



Un día después de los hechos, la Policía uruguaya detuvo a tres sospechosos por el homicidio durante un registro a una vivienda, en la que encontró tres cargadores y una pistola.