EE.UU registró 743 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 105.099

El nuevo coronavirus sumó 743 nuevas muertes en 24 horas en Estados Unidos, según el recuento hasta las 20H30 del lunes (00H30 GMT del martes) de la Universidad Johns Hopkins, que se toma como referencia en el país.



Así, el total de fallecimientos se eleva a 105.099, donde también se han identificado 1.809.109 casos, de acuerdo con las cifras de la universidad con sede en Baltimore, que son actualizadas constantemente.



Estados Unidos es, por lejos, el país más afectado del mundo en términos absolutos por la pandemia de covid-19. Durante la última semana el país ha estado alternando con Brasil la mayor cantidad de decesos y transmisiones a nivel global. El lunes, el país sudamericano registró 632 muertes y el total ya roza las 30.000.



Todos los estados estadounidenses han, en diversos grados, relajado sus medidas de contención. Y multitudes se han volcado a las calles en decenas de ciudades del país para protestar por la muerte de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco la semana pasada en Minneapolis.



En paralelo a las tensiones políticas y sociales, autoridades sanitarias han indicado que las demostraciones podrían esparcir el nuevo coronavirus. Expertos temen que los portadores asintomáticos del virus inconscientemente contagien a otros en reuniones con personas unas junto a otras, y gritando y abucheando sin portar mascarillas.



No obstante, organizadores de las protestas han tomado precauciones al respecto. Han estado distribuyendo mascarillas y advirtiendo a los manifestantes sobre el riesgo que representa no acatar las medidas sanitarias ante la propagación de la enfermedad.



pero incluso para muchos manifestantes que han utilizado cubrebocas, eso no garantiza protección contra el coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su acrónimo en inglés), recomiendan mascarillas de tela porque pueden hacer que sea más complicado que las personas infectadas propaguen el virus, pero no están diseñadas para proteger de contagio a la persona que la porta.



"Si saliste a protestar anoche, es muy probable que necesites realizarte una prueba de COVID esta semana", sostuvo la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, el sábado por la noche. "Aún existe una pandemia en Estados Unidos que está matando a la comunidad negra en grandes cantidades", remarcó, en referencia al hecho que las minorías han sido proporcionalmente mucho más afectadas por la pandemia en el país.



El gobernador de Minnesota señaló el sábado que muchos manifestantes no respetaron el distanciamiento social ni usaron mascarillas después de acatar a los exhortos a principios de semana.



Sin embargo, un amplio número de manifestantes se mostró dispuesto a correr el riesgo de contagiarse. "No está bien que en medio de una pandemia tengamos que estar aquí afuera, arriesgando nuestras vidas", dijo Spence Ingram el viernes, después de marchar con otros manifestantes al Capitolio estatal en Atlanta. "Pero tengo que protestar por mi vida y luchar por mi vida todo el tiempo".



Ingram, de 25 años y quien usaba una mascarilla, dijo que ella padece de asma y le preocupaba contraer el virus. Sin embargo, subrayó que, como mujer negra, siempre sentía que su vida estaba bajo amenaza de la policía y por ello necesitaba protestar.



El popular cómico sudafricano Trevor Noah, presentador de The Daily Show, también se refirió a esta situación: "Mientras todo EEUU es golpeado por el coronavirus, los negros de EEUU se enfrentan al racismo además del coronavirus".