Protestas en EE.UU: La policía mató a hombre y camionero embistió manifestantes

Cuando aún se estaban limpiando los escombros de los disturbios del día anterior, con algunos hechos de violencia y delincuencia aislados durante manifestaciones pacíficas en gran medida provocadas por los homicidios de afroamericanos a manos de la Policía, el domingo EE.UU. volvió a estar envuelto en una serie de protestas.Desde Boston hasta San Francisco, indignados por la muerte del afroamericano George Floyd el lunes a manos de un agente blanco volvieron a salir a las calles.

Algunas ciudades cerraron las calles e impusieron toques de queda tras días de agitación. La gente saqueó tiendas a plena luz del día en Filadelfia y Santa Mónica.Las protestas rápidamente se extendieron por todo el país, registrándose en decenas de ciudades. Policías y manifestantes pacíficos por igual exhortaron a poner fin a la violencia, asegurando que únicamente perjudica a la causa y obstaculiza las exigencias para que se haga justicia y se apliquen reformas.Alrededor de 5.000 elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en 15 estados y en la capital, y al menos 40 ciudades, además de Washington D.C., impusieron toques de queda en respuesta a los brotes de violencia, mientras en Arizona, Texas y Virginia se decretó el estado de emergencia para autorizar una respuesta más eficaz y potente.

Para comprender mejor la escala de las protestas, a continuación está la lista de los estados donde está en vigor el toque de queda:Arizona (toque de queda en todo el territorio decretado por una semana); California (en el condado de Los Ángeles, San Francisco, Beverly Hills, Santa Mónica, West Hollywood, San José); Colorado (Denver); Distrito de Columbia; Florida (Miami, condado de Orange, Jacksonville, Orlando); Georgia (Atlanta); Illinois (Chicago); Indiana (Indianapolis); Kentucky (Louisville); Míchigan (Detroit); Minesota (Mineápolis, Saint Paul); Misuri (Kansas City); Nueva Jersey (Atlantic City); Nueva York (Rochester); Ohio (Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo); Oregón (Portland, Eugene); Pensilvania (Filadelfia, Pittsburgh); Carolina del Sur (Charleston, Columbia, Myrtle Beach); Tennessee (Nashville); Texas (Dallas, San Antonio); Utah (Salt Lake City); Virginia (Richmond); Washington (Seattle); y Wisconsin (Milwaukee, Madison).Un camión cisterna se ha conducido directo contra cientos de manifestantes que protestaban en una avenida cerca del centro de la ciudad de Mineápolis (estado de Minesota, EE.UU.) por el asesinato de George Floyd.En las imágenes publicadas en redes sociales se puede ver al camión acelerar contra una multitud, mientras las personas se dispersan desesperadamente hacia los costados.

UPDATE: Truck driver under arrest and taken to hospital after driving towards protesters on closed interstate in Minneapolis, after which he was pulled from the vehicle pic.twitter.com/9KmMPcioc2