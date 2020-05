Italia reportó 111 muertos por coronavirus y 416 contagios

Italia registró 111 muertos por coronavirus desde ayer, una cifra superior a los 87 de este viernes, pero descienden los contagios que fueron de 416, según los datos de las últimas 24 horas facilitados por la Protección Civil.



El total de fallecidos en Italia asciende ya a 33.340 y el número total de contagios es de 232.664 desde que comenzara la crisis el pasado 21 de febrero.



Además, es significativo que en las regiones de Cerdeña, Molise, Basilicata, Calabria y Umbria no se han detectado casos, mientras que más de la mitad de los contagios (221) se registran en Lombardia.



Italia afronta el primer fin de semana de playas abiertas bajo medidas de seguridad por la pandemia, por lo que los ayuntamientos han recurrido a vigilantes para controlar el acceso a los arenales y aplicaciones para los teléfonos que permiten reservar o conocer dónde quedan espacios libres para plantar la sombrilla.



Aunque el tiempo no acompaña, ya que está nublado y llueve en todo el país, se puede decir que ha empezado la estación estival en todo el país.



Italia abrirá sus fronteras a los países de la Unión Europea desde el próximo 3 de junio por lo que espera que se reactive el turismo, un sector que supone el 13 % del Producto Interior Bruto del país.



La alcaldesa de Roma, Virgina Raggi, explicaba hoy en su perfil de Facebook cómo funciona la página web del ayuntamiento en la que se informa en tiempo real sobre el estado de ocupación de las playas, para evitar aglomeraciones en los accesos o acudir a la costa cuando ya no haya disponibilidad.



Se trata de una aplicación móvil o un sitio web que los romanos tendrán que consultar cada vez que quieran ir a la playa para conocer el estado de la zona que estará marcada con tres colores: verde que hay espacio libre; amarillo, accesibilidad media y rojo, completamente reservado.



Raggi recuerda que en las playas libres de Roma se han colocado algunos postes de color rojo y blanco que marcan las áreas de 25 metros cuadrados reservadas a cada sombrilla y que podrán ocupar un máximo de 6 personas. Vigilarán en cada acceso a las playas asistentes que controlarán las personas que han entrado y su máximo aforo y comunicarán los datos a la aplicación.