Chile superó la barrera de las 1.000 muertes por coronavirus

Chile superó hoy la barrera de las 1.000 muertes por coronavirus, quedó al borde de los 100.000 contagios y el gobierno reivindicó su manejo de la pandemia y llamó a "colaborar de forma constructiva", en respuesta a un pronunciamiento de más de 40 expertos que le pidieron un cambio de estrategia frente a la pandemia.



Con 4.830 casos confirmados y 57 fallecimientos en las últimas 24 horas, el país acumulaba 99.688 contagios y 1.054 decesos, informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.



La cifra diaria de defunciones es la más alta desde el comienzo de la pandemia y 47 de ellas se registraron en el área metropolitana de Santiago, la más afectada.



En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, replicó al grupo de más de 40 científicos que ayer enviaron un carta al presidente Sebastián Piñera reclamando cambios en la política y proponiendo iniciativas con el fin de evitar "una catástrofe nacional".



"Nadie puede decir que no hemos aumentado nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos y nuestra capacidad de camas hospitalarias; nadie puede decir que no hemos estado realizando un trabajo de trazabilidad, de aislamiento", sostuvo el funcionario.



"Nosotros necesitamos que estas propuestas se hagan de forma constructiva; todos estamos trabajando diariamente para poder enfrentar esta pandemia y hago un llamao a poder colaborar con eso, a poder colaborar con nuevas ideas, para poder ir evaluándolas", agregó, según el diario El Mercurio.



Los expertos reclamaron a Piñera una nueva estrategia "que busque cortar la cadena de contagio y que incluya testeo masivo y sistemático", y propusieron medidas en materia social, de recursos comunales, infancia, género y comunicación.



Asimismo, el Ministerio de Salud divulgó un cuadro en el que compara cuántos casos confirmados de coronavirus tenía cada uno de los 26 países que superaron la marca de los 1.000 muertos el día que anotaron ese registro.



Según ese trabajo, sólo Rusia tenía más casos confirmados que Chile, lo que significa que tienen las dos tasas de mortalidad más bajas por la enfermedad dentro de ese grupo.



Por otra parte, la prensa local puso en duda la situación de Zúñiga, que hoy reapareció en público después de que el miércoles se anunciara que se había aislado tras haber tenido contacto con una persona contagiada de Covid-19 y el ministro de Salud, Jaime Mañalich dijera ayer que todavía no se había hecho la prueba molecular.



"Me realicé un PCR (prueba molecular) y dio negativo", afirmó Zúñiga a través de Twitter, después de no haber respondido las preguntas que se le hicieron al respecto durante la conferencia de prensa.