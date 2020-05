Uruguay: Lacalle Pou confirmó que dio negativo su test de coronavirus

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó este sábado que las pruebas de coronavirus le dieron negativo, despejando las dudas que existían sobre su estado de salud desde que el viernes se supiera que una persona con la que había estado reunido el lunes pasado estaba contagiada con la enfermedad causada por el COVID-19."El test dio negativo. Tengo por costumbre tratar de estar arriba de los temas, estar en el lugar de los hechos. Es la manera que entiendo la función de gobernar. En la primera línea. Así como lo vienen haciendo miles de uruguayos: el personal de la salud, de la educación, policías, militares, etc. Las disculpas para aquellas personas con las cuales tuve contacto posterior", escribió el mandatario en dos mensajes en la red social Twitter.El presidente y parte de su equipo se encuentran aislados desde el viernes tras haber estado en contacto con la jefa de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la enfermedad. Los negativos incluyen al secretario de Presidencia Álvaro Delgado; el ministro de Defensa Nacional, Javier García; el secretario privado del mandatario, Nicolás Martínez, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.El lunes, Lacalle Pou presidió la reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Rivera, encuentro del que participó la jefa de la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Rivera, Natalia López, que días más tarde dio positivo al test de COVID-19. De acuerdo al portal Subrayado, tanto la funcionaria como el presidente y otros asistentes habían utilizado tapabocas durante todo el encuentro.Tras volver de Rivera el lunes por la noche, Lacalle Pou visitó al ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) para hablar acerca de la situación del país y las medidas que se están tomando ante la emergencia sanitaria. El ex mandatario anunció que también se realizará el test de COVID-19 en las próximas horas, informó el diario El País de Uruguay. El martes y miércoles de la pasada semana el presidente también se reunió con algunos ministros por acuerdos ministeriales y el jueves regresó a Rivera para ver cómo seguía la situación en el departamento fronterizo.Rivera ha registrado hasta el momento 40 casos de coronavirus y dos muertes, mientras que en Uruguay se han confirmado 821 casos y 22 decesos por la pandemia de coronavirus.Aunque las autoridades consideran que el brote en Uruguay está controlado, existe una gran preocupación por lo que ocurre en el vecino Brasil, que con más de 498.444 casos confirmados y casi 29 mil muertos, es uno de los países más golpeados en todo el mundo por el coronavirus.Uruguay y Brasil comparten una frontera terrestres de 1086 kilómetros, con numerosas localidades en la frontera.