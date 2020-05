Tras el brote del coronavirus, se realizó el primer vuelo desde Europa a China

Luego de vencer el brote de coronavirus, China recibió el primer vuelo proveniente de Europa desde el inicio del confinamiento.

El avión despegó este viernes desde el aeropuerto alemán de Frankfurt rumbo a China con 200 pasajeros a bordo hacia el aeropuerto de Tianjin, ciudad ubicada en el noreste.



Entre las personas que viajaron la mayoría son empleados del grupo automovilístico alemán Volkswagen y sus familias, que vuelven a China para reanudar su trabajo de control de calidad en cadenas de montaje de la filial Audi, la tarea que desempeñaban hasta febrero, cuando tuvieron que abandonar el país.



A la llegada al aeropuerto de Tianjin "esperamos controles exhaustivos, de fiebre, de diagnóstico de coronavirus, tests de anticuerpos, y luego un periodo de cuarentena de 14 días", explicó a la AFP uno de esos trabajadores, Bernd Poth.



"No nos preocupa la seguridad, pero sí la cuarentena, no sabemos muy bien lo que nos espera" explicó un empleado de una empresa del sector aeronáutico, Alexander Ophoven.



También detalló que "hasta prácticamente el último minuto no estaba claro si este vuelo iba a salir o no".



China decidió esta misma semana aumentar el número de vuelos de llegada al país, que estaba situado en un máximo de aproximadamente 400 a la semana. Antes de la crisis sanitaria y el confinamiento, los aeropuertos chinos recibían más de 9.000 vuelos semanales.



"Nos tomó tres semanas organizar este primer vuelo", explicó a la Jens Hildebrandt, miembro de la Cámara de Comercio alemana en el norte de China.



El vuelo fue operado por la Lufthansa, aerolínea alemana que se vio perjudicada por la pandemia y por eso acordó con el gobierno de Alemán aplicar un importante plan de salvación al aportar ?9.000 millones y quedarse con el 20% de las acciones, lo que convierte al Estado en el principal protagonista de esta empresa.