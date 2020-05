Coronavirus en España: las muertes en geriátricos ya son el 70% del total

En España se contabilizaron 19.175 muertes por el COVID-19 en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos -ya sean públicas, concertadas o privadas. Las cifras se desprenden de los datos que proporcionaron las comunidades autónomas y que el gobierno de Pedro Sánchez aún no ha dado a conocer de forma oficial.



La mayoría de estas muertes de ancianos se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha y equivalen a un 71 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad, que al viernes ascendían a 27.121 víctimas mortales.



Frente a esta situación, al menos 12 juzgados investigan las muertes en residencias de mayores con diligencias penales y civiles impulsadas por el Ministerio Público "con ocasión de incidencias socio-sanitarias provocadas por la COVID-19". Los tribunales de la Comunidad de Madrid acumulan el mayor número de procesos abiertos, con cinco.



El resto de las diligencias se reparten entre Albacete (dos), Burgos (dos), Soria (uno), Ávila (uno) y Galicia (uno).



Pero, al margen de estas 12 investigaciones en curso, medios españoles señalan que las diferentes fiscalías mantenían abiertas al menos 109 diligencias penales por la situación en los geriátricos de todo el país.



Aumentar el número de enfermeras en las residencias de mayores y formar a los trabajadores de estos centros en prevención y control de la COVID-19 y en el uso de EPI (Equipos de Protección Individual) son las recomendaciones incluidas en la campaña que ha lanzado el Consejo General de Enfermería para la desescalada en España.



En un comunicado, el Consejo explica que esta campaña comprende una nueva infografía y un video con recomendaciones para ayudar a la "vuelta a la nueva normalidad" de las residencias y centros sociosanitarios y evitar que vuelvan a ser los más afectados por contagios y muertes a causa del coronavirus.



En este período, el Consejo reclama más protagonismo y liderazgo para las enfermeras especialistas en Geriatría y recuerda que "si no hubiera sido por ellas, hubiese habido muchos más fallecimientos", según Pilar Lecuona, presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa.



Lecuona también resalta que "no debería de existir un centro donde no hubiera una enfermera las 24 horas del día" y aboga por que en la "nueva normalidad" sean ellas las que "tomen las riendas en el abordaje de los mayores en las residencias".