Para reconocida viróloga china, el coronavirus "es sólo la punta del iceberg"

Conocida como la "mujer murciélago" de China, por su trabajo sobre el covid-19 en estos animales, la subdirectora del Instituto de Virología d. Wuhan señaló que es necesario que los científicos y gobiernos sean transparentes y cooperativos en la investigación sobre los virus. Y a su vez, manifestó que es "muy lamentable" cuando se politiza la ciencia.



"Si queremos evitar que los seres humanos se vean afectados por el siguiente brote de enfermedades contagiosas, debemos adelantarnos para aprender sobre estos desconocidos virus albergados en animales salvajes en la naturaleza y dar alertas tempranas", afirmó Shi en el canal de televisión CGTN. "Si no los estudiamos, posiblemente habrá otro brote", enfatizó.



Por otro lado, según publicó Infobae, la especialista se refirió a las acusaciones del presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Michael Pompeo. Ella explicó que las características genéticas de los virus con los que trabajó no coinciden con las del coronavirus que afecta a los humanos.



En una publicación compartida a través de las redes sociales, Shi juró por su vida que la pandemia no está relacionada con su laboratorio. En esta misma línea, en otra entrevista con CGTN durante el fin de semana, el director del Instituto de Virología de Wuhan, Wang Yanyi, ratificó que la noción de que el covid-19 salió de un laboratorio chino era "invención pura".