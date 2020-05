Brasil reportó 1.039 nuevas muertes por coronavirus y el total supera las 24.500

Autoridades sanitarias brasileñas reportaron este martes 1.039 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, por lo que el total ya asciende a 24.512. El país ha registrado en los últimos dos días la mayor cantidad de muertes por la enfermedad a nivel global, sobrepasando de esta manera a Estados Unidos, epicentro durante la mayor parte de la pandemia.



Los casos positivos, en tanto, llegaron a 391.222, lo que representa un incremento de 16.324 con respecto a la víspera. De esta manera, Brasil amplía la diferencia con Rusia, tercero en la lúgubre lista. Y, según la Organización Panamericana de la Salud, las cifras "aún se están acelerando en el país sudamericano".



La declaración se desprende de un comunicado publicado por la directora de la entidad, Carissa Etienne, en la que aseguró que este también es el caso en Perú y Chile, y pidió en consecuencia no flexibilizar las medidas de contención de la pandemia.



En el caso de Brasil, el llamado parece estar destinado a las autoridades regionales, considerando que el presidente Jair Bolsonaro ha desmerecido la magnitud de la pandemia y se ha manifestado en contra de las medidas de aislamiento como herramienta efectiva para su mitigación.



Otra muestra del avance de la pandemia en el país se pondrá de manifiesto un minuto antes de la medianoche -hora del Este de los Estados Unidos- cuando entren en vigor las restricciones a los viajes hacia la nación norteamericana.



La administración de Donald Trump adelantó el lunes dos días la medida, que había sido anunciada la semana pasada. En concreto, implica la suspensión de entrada como inmigrantes y no inmigrantes de ciertas personas adicionales que representan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus 2019".



La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló el domingo en un comunicado que la medida afecta a los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a territorio estadounidense. Y estará vigente hasta que el Presidente la rescinda. Es decir, por tiempo indeterminado.



No obstante, las autoridades aclararon que "estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre Estados Unidos y Brasil". La prohibición tampoco afecta a ciudadanos estadounidenses y a residentes permanentes legales en el país, así como a otras personas que cumplan algunas de las excepciones previstas por el Gobierno de Trump.



El mandatario explicó que "la mayoría" de los viajeros desde Brasil y Latinoamérica "llegan a Florida" y afirmó: "No quiero que venga gente (contagiada) e infecte a nuestra gente. Tampoco quiero que se enferme gente allá", había dicho al respecto Trump la semana pasada, cuando anticipó que estaba estudiando la decisión.



Los países limítrofes también han mostrado preocupación por la manera en que Brasil ha manejado la pandemia. Entre ellos se destaca Uruguay, país con el que comparte la ciudad fronteriza de Rivera. De hecho, el presidente Luis Lacalle Pou confirmó que habló con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, para aplicar un "un tratado ya existente de acción binacional sanitaria" en la ciudad, donde el fin de semana dos personas murieron por Covid-19.



"Hemos recogido el visto bueno del presidente brasileño para aplicar ese tratado y en las próximas horas vamos a llevarlo a la práctica", afirmó, para acotar que hay "preocupación recíproca sobre lo que está pasando en la frontera".