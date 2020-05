Primer caso de una infección tiroidea causada por el coronavirus

Esto es parte de un nuevo estudio publicado este jueves en la revista The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.



El pasado febrero, los médicos examinaron a una joven de 18 años infectada con el covid-19 después de ser expuesta por su padre. La paciente solo experimentó síntomas respiratorios leves y después de unos días se recuperó completamente de la enfermedad.



No obstante, a mediados de marzo la chica volvió al hospital, ya que comenzó a notar algunos síntomas adicionales, como dolor de cuello y tiroides, fiebre y aumento de la frecuencia cardíaca.



Como resultado, a la joven le diagnosticaron tiroiditis subaguda, una enfermedad tiroidea inflamatoria caracterizada por dolor de cuello y que generalmente está precedida por una infección del tracto respiratorio superior. Puede ser causada por una infección viral o una reacción inflamatoria postviral, y muchos virus se han relacionado con la enfermedad.



"Debido a la asociación cronológica, el SARS-CoV-2 puede considerarse responsable del inicio de la tiroiditis subaguda", señaló el endocrinólogo y autor principal del estudio, Francesco Latrofa, en un comunicado publicado en el sitio web de la organización Endocrine Society.



De acuerdo con los médicos, los síntomas de la tiroiditis subaguda desaparecieron una semana después de que la joven fuera tratada con prednisona esteroide. No obstante, la función tiroidea no volvió a la normalidad hasta después de 40 días.



"Se debe alertar a los médicos sobre la posibilidad de esta manifestación clínica adicional relacionada con el covid-19", declaró Latrofa.



