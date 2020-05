Uruguay anunció que reanudarán el dictado de clases

El gobierno de Luis Lacalle Pou habilitó este jueves el retorno a clases en las escuelas de Uruguay en tres fases a partir del el 1 de junio, levantando el cierre de aulas ordenado el 13 de marzo y enmarcado en la estrategia para evitar la propagación del coronavirus.



El mandatario uruguayo explicó que se implementará una combinación de clases presenciales y virtuales para que se mantenga un distanciamiento social y que habrá cambios en el modo en que se realizan los recreos. Los directivos de escuelas tanto públicas como privadas están preocupados por los procedimientos para cumplir con las medidas de "la nueva normalidad".



Luego de reactivar la construcción, las escuelas rurales y las oficinas públicas, el presidente Lacalle Pou autorizó un regreso voluntario y gradual a las clases de todos los niveles educativos en Uruguay con un monitoreo permanente.



"El gobierno decidió habilitar el retorno a clases, pero el retorno es voluntario", remarcó el mandatario uruguayo este jueves en una rueda de prensa y anticipó que las tres fases de la apertura se iniciarán los días 1, 15 y 29 de junio.



Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) señalaron que la idea es que este lunes 25 de mayo se comiencen a reabrir los centros educativos para que concurran los directores, docentes y auxiliares de servicio para coordinar la reanudación de las clases.



Este es el programa de reapertura:



ETAPA 1: Desde el 1/6 Clases presenciales en escuelas rurales de Canelones, escuelas Aprender y de Tiempo Completo, excepto las ubicadas en Montevideo, Canelones y Área Metropolitana. Escuelas especiales en todo el país. Educación Secundaria rural, sextos años de bachillerato diversificado y terceros de Bachilleratos tecnológicos y profesionales, excepto los de Montevideo, Canelones y Área Metropolitana.



ETAPA 2: Desde el 15/6 Primera infancia, educación inicial pública y privada, en todo el país. Escuelas primarias urbanas comunes, de práctica y de tiempo extendido públicas y privadas, excepto las ubicadas en Montevideo, Canelones y áreas metropolitanas. Enseñanza Secundaria, ciclo básico general y tecnológico, público y privado, excepto Montevideo, el área metropolitana y Canelones. Formación profesional básica, UTU, excepto Montevideo, Área Metropolitana y Canelones.



ETAPA 3: Desde el 29/6 se incluye la reapertura en todo el país de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto público y privadas. Esto incluye Montevideo, el Área Metropolitana y Canelones. Detalle de Educación Media: ciclo básico general y tecnológicos públicos y privados en Montevideo, Canelones y Área Metropolitana. Liceos Propuesta 2016 y planes semestrales de Montevideo, Canelones y Área Metropolitana.



"Una de las cosas que va a pasar es que los alumnos no van a poder tener clases todos los días. Porque para cumplir con los requisitos de distanciamiento físico, hay que tener menos alumnos por clase. Y como los salones son los que son y no se pueden multiplicar, vamos a tener que partir los grupos", explicó el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, en una entrevista con VTV.



Otro criterio para la reapertura es el geográfico. Con las escuelas rurales ocurrió que se excluyeron las ubicadas en zonas con mayor incidencia del virus. Y desde el gobierno de Lacalle Pou se decidió mantener esa diferenciación con las escuelas urbanas.



"Las combinaciones de apertura son de índole territorial, de la vulnerabilidad de los distintos alumnos y obviamente de la densidad poblacional", declaró Lacalle Pou.



Y agregó: "La vuelta a clases del 22 de abril en escuelas rurales fue voluntaria. Empezó con una asistencia del 30 por ciento, ahora está sobre el 50 por ciento. Me imagino las dudas de los padres. Por eso hemos decidido que el retorno sea voluntario, al menos mientras dure la emergencia sanitaria. Y este paso lo damos porque estamos convencidos de que el riesgo es mínimo".



Según el diario El País, la nueva normalidad en las escuelas incluirá pausas escalonadas, además de los recreos convencionales, pero en los patios estarán clausurados los juegos de uso colectivo como toboganes o hamacas y no funcionará el servicio tradicional de comedor.



En una región que escala hacia el pico de la epidemia de coronavirus, Uruguay se ha convertido en una "rara avis": la curva de contagios está aplanada, la letalidad es baja y las personas que cursan la enfermedad son cada vez menos.



Con 746 casos detectados, 20 fallecidos y 588 recuperados de COVID-19 de acuerdo a los números oficiales, este pequeño país de 3,4 millones de habitantes que nunca decretó cuarentena general se encamina hacia una apertura de las actividades casi total.