Estados Unidos registró 1.561 nuevas muertes por coronavirus

Estados Unidos registró este miércoles 1.561 nuevas muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó el total a 93.406, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins. La cantidad de casos positivos, en tanto, fue de 23.604, lo que llevó la cifra total a superar los 1,55 millones.



El país se sigue ubicando al tope de la lúgubre lista diaria de transmisiones. No obstante, Brasil, cuya curva de crecimiento se encuentra en franco ascenso -en comparación con la de Estados Unidos, que encara un lento descenso- podría sobrepasarlo en los próximos días. De hecho, el país sudamericano registró hoy casi 20.000 casos positivos.



Estados Unidos también ha padecido la mayor cantidad de decesos a nivel global. Y según un promedio de modelos predictivos publicados el martes, aproximadamente 22.000 personas más morirán ante la enfermedad en los próximos 25 días.



"El nuevo pronóstico para las muertes acumuladas en Estados Unidos para el 13 de junio es de aproximadamente 113.000, con un 10% de probabilidad de ver menos de unas 107.000 muertes y un 10% de ver más de 121.000", indicó el Centro de Pronóstico COVID-19 de la Universidad de Massachusetts en su sitio en internet.



Para el 20 de junio, con un mayor margen de error, los modelos más sombríos indican que la cifra crecería hasta los 163 mil víctimas fatales, cerca del doble del número de mediados de mayo.



Las proyecciones se producen en un momento en el que todos los estados del país caminan a distintas velocidades hacia el desconfinamiento y la reapertura de sus economías, aunque todos han dado algún paso al respecto.



El último de ellos fue Connecticut, que este miércoles implementó el primer alivio de medidas, ya que dejó de estar en vigor la orden de permanecer en los hogares y permite la apertura de tiendas y restaurantes.



Si bien Washington DC todavía mantiene en marcha una orden similar hasta el 8 de junio, la capital estadounidense no pertenece a ningún estado. Los gobernadores avanzaron a diferentes velocidades. Algunos, como Georgia y Texas, optaron por una reapertura abrupta, mientras que otros como Nueva York, California y Pensilvania permitieron un desconfinamiento únicamente en las zonas menos afectadas y donde ya se registra un claro descenso en la curva de contagios.



Pocas horas antes de la reapertura de Connecticut, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) publicó una detallada guía sobre los protocolos de reapertura de comercios e industrias, que los estados pueden elegir seguir o no.



El documento detalla los consejos de los principales expertos del ente gubernamental sobre como reabrir con seguridad negocios e instituciones en medio de la pandemia, con guías para las comunidades sobre cuándo volver a cerrar las instalaciones en caso de un rebrote local.



El nuevo documento, tras las correcciones de un borrador que circuló a inicios de mayo, se adhiere desde el título al lineamiento de la Casa Blanca: "Actividades e Iniciativas del CDC apoyando la respuesta al COVID-19 y el plan del Presidente para reabrir a Estados Unidos". Sin embargo, mantiene su línea de cautela para evitar que una reapertura apresurada cause nuevos contagios.



Por ejemplo, en el caso de los restaurantes y bares, el CDC recomienda que los dueños limiten la interacción de aquellos empleados con mayor riesgo de enfermedad y sugiere que la capacidad se limite para permitir el distanciamiento social. Una vez plenamente reabiertos, señala la necesidad de una política clara sobre cuándo los trabajadores deben quedarse en sus hogares en caso de enfermedad, así como normas de higiene que incluyan el uso de mascarillas.



Entre los consejos, menciona priorizar el uso de mesas en espacios abiertos, recomienda el uso de aplicaciones para alertar a los clientes que esperan por una mesa para evitar la formación de filas y también apunta a hacer pedidos con anticipación para que se reduzca el tiempo de espera. Por último, menciona la necesidad de estar preparados para un nuevo cierre temporal en caso de que haya un contagio en el local, o más prolongado si hay un rebrote en la zona.



Sobre el tránsito masivo, indicó que las rutas deben ser "ajustadas" entre las zonas con diferente nivel de contagios, en coordinación las autoridades sanitarias para las estrategias de prevención, y mantener el distanciamiento entre los empleados y los pasajeros.



En cuanto a las escuelas, la guía apunta a una evaluación de riesgo en caso de detectarse un positivo, y "considerar una breve" suspensión de entre 2 y 5 días para limpiar y desinfectar el edificio, en coordinación las autoridades sanitarias para el rastreo de casos. También pide la protección y apoyo de empleados y alumnos que estén en mayor riesgo, con opciones de teletrabajo y acceso a clases por videoconferencia.