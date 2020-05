Reino Unido reportó 53.000 muertes más de las esperadas en medio de la pandemia

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus el Reino Unido ha registrado 53.000 muertes por encima de su promedio, aunque sólo 35.000 estas han sido atribuidos al COVID-19, de acuerdo a datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas de este país y citados por The Telegraph.



Los investigadores de todo el mundo han estado investigando desde hace semanas estos "excesos de mortalidad", que identifican un aumento temporario en la tasa de fallecimientos habituales en un lugar y un momento del año determinado. Se da, por ejemplo, cuando sucede una ola de calor, una guerra o una hambruna. Y también en las epidemias.



Desde comienzos de marzo hasta la primera semana de mayo se contabilizaron 53.101 muertes por encima del promedio de fallecidos en el Reino Unido en los últimos cinco años.



En ese mismo periodo se habían reportado 31.241 muertes por coronavirus (actualmente son 35.421), por lo que habría 21.860 muertes por encima de los niveles históricos.



Estas personas podrían haber muerto también por causa del coronavirus, pero no haber entrado en las estadísticas oficiales por falta de testeos u otra razón administrativa. De hecho, el subreporte de los muertos y contagiados por el nuevo coronavirus es un fenómeno recurrente en todo el mundo, y lo fue también en otras pandemias como la del gripe H1N1 en 2009.



Por esta razón, un reporte del Financial Times, uno de los periódicos que se encuentra haciendo un seguimiento del "exceso de mortalidad", sostiene que el balance real de muertos por COVID-19 podría ser un 60% mayor al reportado.



Además, este "exceso de mortalidad" también podría explicarse por la muertes provocadas indirectamente por la pandemia de coronavirus, ya sea por los efectos económicos de las cuarentenas y el distanciamiento social o bien por el colapso del sistema de salud y la falta de medios para atender otros problemas médicos no relacionados.



Aunque ninguno de estas dos situaciones se ha dado hasta el momento y con gravedad en el Reino Unido.



Más allá de estos números, lo cierto es que el flagelo del coronavirus en el Reino Unido parece haber entrado en declive a mediados de abril. El lunes se reportaron 160 muertes y 2.711 contagios en las últimas 24 horas, muy por debajo de los más de 1.000 fallecimientos y 6.000 nuevos casos registrados semanas atrás.