Síndrome desconocido afecta a niños y está vinculado al covid-19: Los síntomas

Síntomas

En varios países del mundo se registraron muertes de niños debido a una enfermedad inflamatoria desconocida, con síntomas similares a los de la patología de Kawasaki, una dolencia rara que afecta principalmente a niños menores de 5 años.El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el vínculo entre el síndrome y el covid-19.Mientras que los médicos indican que este síndrome necesita un mayor estudio, ya se cobró sus primeras víctimas entre los niños.Este 15 de mayo, la agencia AFP informó de la muerte de un niño de nueve años en Francia a causa de una "enfermedad rara que se cree que está relacionada con el coronavirus". El menor falleció el pasado sábado como resultado de una "lesión neurológica relacionada con un paro cardíaco", dijo a la agencia Fabrice Michel, jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital La Timone, en la ciudad de Marsella.Además, el médico indicó que el niño había dado positivo por coronavirus y recibió tratamiento en el hospital durante siete días. Se trata de la primera muerte asociada con este síndrome desconocido en el país galo, no obstante otras muertes similares de menores se registraron ya en EE.UU. y el Reino Unido.Así, un hospital infantil de Londres informó este 13 de mayo que un niño de 14 años, que había dado positivo por el nuevo coronavirus y sin problemas de salud subyacentes, murió por esta "enfermedad hiperinflamatoria". En el mismo centro médico en esas fechas han estado ingresados más de 40 niños, positivos por coronavirus, tratados de la misma enfermedad.Un día antes, el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York alertó que en su estado hay alrededor de 100 casos "de una enfermedad inflamatoria en niños que puede estar relacionada con el covid-19", a causa de la cual ya han fallecido tres menores. Entre ellos, un niño de 5 años, que murió hace dos semanas en la ciudad de Nueva York; un niño de 7 años del condado de Westchester y una adolescente de 18 años de Long Island.La mayoría de los niños afectados por este síndrome desconocidoAl mismo tiempo, los menores experimentan síntomas similares al síndrome de "shock" tóxico y la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad infantil rara que ocasiona--Fiebre prolongada (más de 5 días)-Dificultades para alimentar o para dar de beber (corresponde a los infantes)-Dolor abdominal severo, diarrea o vómitos-Cambios en el color de la piel: pasa a ser pálida y/o azulada, aparición de manchas-Problemas para respirar o respiración muy acelerada-Aceleración del ritmo cardíaco o dolor en el pecho-Disminución del volumen o de la frecuencia de la evacuación urinaria-Letargo, irritabilidad o confusiónDesde su hospitalización, algunos de los niños necesitan un ventilador mecánico que les ayude a respirar, mientras que otros requieren soporte para la presión arterial.El Departamento de Salud de EE.UU. describió la enfermedad como un "síndrome inflamatorio multisistémico potencialmente asociado con covid-19". "El espectro completo de la enfermedad aún no se conoce", afirmó el organismo a principios de mayo y desde entonces el síndrome sigue siendo estudiado por los médicos de varios países.La enfermedad de Kawasaki es una rara dolencia, en ocasiones mortal, que tiene más incidencia en niños y que se observó por primera vez a finales del siglo XIX. A pesar de que desde entonces es objeto de estudio, esta enfermedad ha dejado perplejas a varias generaciones de médicos, que no han conseguido establecer sus causas. Sus síntomas son casi idénticos a los de la nueva enfermedad inflamatoria, relacionada con el covid-19, y su origen también sigue siendo desconocido.La enfermedad de Kawasaki es una de las principales causas de cardiopatía adquirida en los niños pequeños de los países desarrollados, y aparece generalmente en menores de cinco años de sexo masculino. Se presenta como un cuadro febril que no responde a antibióticos y su complicación más temida es la aparición de aneurismas coronarios.Hace unos años, Japón tenía la tasa más alta de esta afección en el mundo, con una incidencia anual por encima de los 200 casos por cada 100.000 niños. El segundo y tercer puesto lo ocupaban Corea del Sur y Taiwán (China). El nuevo síndrome, asociado con el coronavirus, ya se registró en varios países europeos, como Italia, Reino Unido, Francia, España y EE.UU.Los especialistas explican que los casos de este síndrome que están relacionados con el covid-19 deben clasificarse como "enfermedad similar a Kawasaki", debido a que los pacientes tienden a mostrar síntomas parecidos pero más graves.Al principio del brote de coronavirus, varios especialistas sugirieron que el covid-19 parecía afectar con menor virulencia a los niños, mientras las personas de mayor edad parecían ser el grupo de mayor riesgo. Sin embargo, a medida que los médicos comprenden mejor el virus hay muestra de que incluso los más pequeños pueden verse gravemente afectados y, en algunos casos, con resultados mortales.