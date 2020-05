Francia cerró 70 escuelas a una semana de retomar las clases

El ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, anunció de que se identificaron 70 casos de coronavirus en las escuelas desde la reapertura de las aulas el pasado 11 de mayo y en todos ellos se cerró el centro educativo correspondiente.



"Esto en primer lugar es una muestra de que estamos siendo estrictos", explicó Blanquer en declaraciones a la televisión francesa RTL, al tiempo que recordó que son unas 40.000 las escuelas infantiles y colegios de primaria las que retomaron la actividad lectiva hace una semana.



"Casi siempre se trata de casos que surgen fuera de la escuela", apuntó Blanquer. Para el ministro estos cierres eran "inevitables", pero siguen siendo "minoritarios".



En Roubaix, una localidad fronteriza con Bélgica, siete centros educativos fueron cerrados tras detectarse un caso Covid-19. Algo parecido ocurrió en Sens, al sur de París, donde suspendieron las clases en 24 centros por un solo caso.



El ministro argumentó que "las consecuencias de no ir a la escuela son mucho más graves" y señaló que hay médicos que aseguran que asistir a clases es menos peligroso que quedarse en casa. "Nuestros niños no deben ser víctimas colaterales de las medidas de salud", remarcó.



Las consecuencias pueden ser psicológicas, nutricionales e incluso provocar abandono escolar. "Este fenómeno es mi primera preocupación", argumentó Blanquer, que mencionó a unos 500.000 niños de entornos desfavorecidos de los cuales no hay noticias.



"Tenemos que acostumbrar a la sociedad a volver a la escuela. No es secundario, es fundamental. Seguiremos buscando a estos niños durante lo que queda de mayo", explicó, y admitió que el 70 por ciento de los estudiantes siguen las clases de forma virtual desde sus casas.



Hoy se reincorporaron los estudiantes de 5º y 6º de primaria en las regiones menos afectadas por la epidemia, lo que supone un 85 por ciento de la población escolar.



El último balance oficial, del pasado sábado, elevó a 28.108 las muertes y a 179.569 los casos confirmados como positivos por coronavirus. Además hay 61.213 pacientes recuperados.