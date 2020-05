Vacuna contra el Covid 19: Anunciaron resultados positivos en pruebas clínicas

La compañía biotecnológica Moderna Inc., con sede en Massachusetts (EE.UU.), anunció los resultados positivos de sus pruebas clínicas de la vacuna mRNA-1273 contra el coronavirus.De acuerdo con un comunicado de la empresa, todos los participantes en las pruebas, de entre 18 y 55 años, fueron divididos en tres grupos en concordancia con la cantidad de vacuna que recibieron: 25, 100 o 250 microgramos. Cada uno de ellos recibió dos dosis de la vacuna y los ensayos mostraron una dependencia entre la dosis y la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de un antígeno de provocar una respuesta inmune.Moderna Inc. indicó que, dos semanas después de la segunda dosis, el nivel de los anticuerpos de unión en los organismos de las personas del primer grupo era comparable al de los pacientes que se han recuperado del covid-19. Al mismo tiempo, el nivel de los anticuerpos de unión en los organismos de los voluntarios que recibieron dos dosis de 100 microgramos "superó significativamente" el de los pacientes recuperados. Los datos sobre la cantidad de este tipo de anticuerpos en el tercer grupo todavía no están disponibles.En ocho pacientes se detectaron anticuerpos neutralizantes, que son cruciales para protección del organismo."Estos datos provisionales de la fase 1, aunque son los primeros, demuestran que la vacunación con mRNA-1273 provoca una respuesta inmune de la magnitud de la infección natural, comenzando con una dosis tan baja como 25 microgramos", declaró el doctor Tal Zaks, oficial médico jefe en Moderna. Añadió que la vacuna en cuestión "tiene el potencial de prevenir la enfermedad covid-19".En ese contexto, desde la empresa señalaron que en la fase 2 de los ensayos elegirán una dosis -entre 50 y 100 microgramos- para las pruebas principales y esperan empezar la fase 3 en julio.