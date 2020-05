COVID-19: Rociar las calles con desinfectante "es peligroso y poco eficaz"

Las cifras

En un documento sobre la limpieza y la desinfección de superficies en el marco de la respuesta al nuevo coronavirus, la OMS explicó que "no se recomienda el rociado o la fumigación de espacios exteriores, como calles o mercados, para matar al virus causante de la COVID-19 u otros patógenos, pues la acción del desinfectante se ve anulada por la suciedad"."Ni siquiera en ausencia de materias orgánicas, es poco probable que el rociado químico cubra correctamente todas las superficies durante el tiempo de contacto necesario para desactivar a los agentes patógenos", agrega la OMS. "Además, las calles y las veredas no están consideradas reservorios de infección de la COVID-19", añade, y señala que "rociar desinfectante, incluso en el exterior, puede ser peligroso para la salud humana".Pulverizar cloro u otros productos químicos tóxicos en personas puede causar, recuerda la OMS, irritación en los ojos y en la piel, broncoespasmos y tener efectos gastrointestinales. La OMS tampoco recomienda el rociado sistemático de desinfectante en espacios cerrados para eliminar al nuevo coronavirus.Según la organización, un estudio muestra que el rociado dentro de los edificios es ineficaz si no se hace directamente. "Si se aplican desinfectantes, conviene hacerlo con un trapo o una toallita con desinfectante", recomienda la organización.El virus SRAS-CoV-2, que originó la pandemia que ha causado más de 300.000 muertos en todo el mundo desde que apareció a finales de diciembre en China, puede posarse en superficies y objetos, pero de momento no hay ninguna información precisa sobre cuánto tiempo continúa siendo infeccioso el virus en las diferentes superficies. Algunos estudios indicaron que el virus puede permanecer varios días en distintos tipos de superficie, pero la OMS resaltó que los datos sobre la duración no dejan de ser teóricos, pues se registraron en condiciones experimentales.Además de los más de 300.000 muertos, los casos totales ascienden a 4,42 millones. La gráfica de nuevos casos diarios se mantiene estable desde hace más de un mes en torno a los 80.000 contagios por jornada, mientras que la de fallecidos, aunque con muchos altibajos, parece tendente al descenso, con unos 4.000 muertos cada día cuando hace un mes llegaron a ser el doble.América se consolida como la región más afectada con 1,9 millones de contagios, seguida de Europa (1,84 millones) y Oriente Medio (315.000).Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España, Italia y Brasil (último país en superar la barrera de los 200.000 casos confirmados por la OMS) se mantienen como los territorios con más contagios en el mundo, mientras que India, en novena posición con 85.000 casos, sobrepasó los 84.000 de China, origen del coronavirus.Las estadísticas de los servicios de salud nacionales indican que 1,77 millones de afectados por la COVID-19 ya se han recuperado de la enfermedad, mientras que 44.000 pacientes, un número en muy lento descenso y que representa el 2 % de los casos activos, siguen en estado grave o crítico.