Chile registró un récord diario de 26 muertes por coronavirus

Las autoridades del Ministerio de Salud chileno informaron este viernes que en las últimas 24 horas se registraron 26 fallecidos, lo que constituye un nuevo récord en decesos en el país por segundo día consecutivo, elevando la cifra total de decesos a 394.



Respecto a la cantidad de contagiados, el Ministerio cifró en 2.502 los nuevos casos, que pasaron a engrosar el número total, que asciende ya a 39.542 personas, con 16.614 de ellas recuperadas.



Otro dato inédito fue la cantidad de test PCR que se tomaron en la última jornada, que llegó a las 16.095 tomas de muestra con una tasa de positividad de 16 %.



De acuerdo con cifras entregadas por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, existen 711 pacientes en unidades de cuidados intensivos, 584 de ellos conectados a ventilación mecánica y de éstos, 124 se encuentran en estado crítico.



Los ventiladores disponibles se redujeron a 419, aunque a lo largo de esta jornada se recibirán 218 más. Traslados de pacientes para bajar ocupación hospitalaria Zúñiga informó también de que el porcentaje de ocupación de camas críticas es del 80 % a nivel nacional y del 90 % en la región Metropolitana, en la que se ubica la capital del país, Santiago de Chile.



Ante esta situación, el subsecretario indicó que se ha procedido a realizar traslados de pacientes para bajar la ocupación en esta región para anticiparse "a un potencial mayor ingreso por paciente hospitalizado" que pudiera darse "en los próximos días o durante la próxima semana debido al aumento de contagios".



Así, indicó que ya este jueves se realizaron traslados a la región del Biobío, donde existe un número importante de camas disponibles para poder atender pacientes de coronavirus. Llamado de atención a la prensa Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un llamado a la prensa para la "colaboración" y para "tener mucha responsabilidad en la información" porque, dijo, "las informaciones más falsas, las que aterrorizan, que son copiadas una y otra vez con un cierto grado de ingenuidad por medios serios producen mucho daño".



De esta forma, el secretario de Estado se refirió a algunas polémicas recientes que han tenido eco en la prensa, como la creación de cupos en cementerios ante incremento de fallecimientos por coronavirus, que fue desmentida por las autoridades en cuanto a que haya existido una orden de ampliar el número de tumbas.



"Tiene sentido informar la verdad (...) no es justificado usar la mentira y usar el terror cuando lo que se dice es falso", señaló Mañalich.



No obstante, cabe señalar que Raschid Saud, el director del Cementerio General, el más grande de Chile y ubicado en Santiago, dijo a EFE que se está trabajando en la construcción de 1.000 sepulturas adicionales ante un eventual "requerimiento superior" en las próximas semanas debido a la pandemia por coronavirus.



"No queremos que pase algo similar a otros países, como Ecuador, Brasil o Estados Unidos, donde simplemente no había lugar donde sepultar a las personas. Por eso empezamos a prepararnos hace unos dos meses", dijo Saud. Cuarentena en el Gran Santiago Este viernes a las 22:00 horas (hora local) entrarán en cuarentena 32 comunas (barrios) de la provincia de Santiago más 6 comunas aledañas a dicha provincia, además de las ciudades nortinas de Iquique y Alto Hospicio.



Esto supone que cerca de 8 millones de habitantes estarán en cuarentena, a casi dos meses y medio de la llegada de la pandemia a Chile, que ha apostado en todo momento por cuarentenas parciales y dinámicas, nunca -de momento- a nivel nacional.



De acuerdo a datos de la universidad Johns Hopkins, Chile se ubica como el cuarto país latinoamericano con mayor cantidad de casos de COVID-19, siendo superado por Brasil, Perú y México.