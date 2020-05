Llamó a su amante pero tenía el celular conectado al auto y su esposa lo escuchó

Un hombre en México fue víctima de su propio teléfono, tras dejar encendido el bluetooth en su auto, mientras mantenía una conversación con su amante. El detalle, su esposa se encontraba dentro del vehículo.El insólito episodio quedó registrado por el teléfono celular de la mujer engañada, quien se encargó de viralizarlo a través de la red social TikTok.La mujer engañada, ni lerda ni perezosa, y en busca de un registro que ponga en evidencia la infidelidad, registró todo con su propio smartphone. En el video se puede apreciar como la tercera en cuestión le dice: "Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?".El sujeto parecía apurado por contestar porque ese día se iban a encontrar. "¿Si nos vamos a ver hoy o no?", agregó la voz femenina. La filmación se hizo viral, tras ser posteada por la propia víctima de la traición, en la red social TikTok. Mirá: