Italia: hubo 172 nuevas muertes y se duplicaron los contagios diarios

Italia ha registrado 172 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, una cifra algo inferior a la del lunes, hasta un total de 30.911, según el último balance oficial de Protección Civil.



El número de contagios totales desde el inicio de la emergencia el 20 de febrero es de 221.216, con un aumento respecto a ayer de 1.402, casi el doble que el martes, pero 419 de esos nuevos casos corresponden a Lombardía, que ha indicado que ha contabilizado casos de días anteriores.



El número de positivos actuales es de 81.266, con un descenso de 1.222 en 24 horas.



Por otro lado, se registró una fuerte suba de los curados -2.452 más- y sigue el descenso de internados en terapia intensiva (952 personas, 47 menos que el día anterior, cuando la cifra bajó por primera vez en dos meses por debajo de los 1000 pacientes). El Gobierno recluta 11 nuevos expertas tras las críticas En tanto, el Gobierno italiano anunció hoy que sumará a once científicas y expertas a los dos equipos que le asesoran en la lucha contra la pandemia del coronavirus, tras las recientes críticas recibidas por el escaso número de mujeres.



Por "la exigencia de garantizar una representación de género", el primer ministro, Giuseppe Conte, ha integrado a cinco mujeres en el Comité de expertos en materia económica y social conformado para la fase de desescalada, en el que ya había cuatro mujeres.



A este equipo, hasta ahora de diecinueve asesores y dirigido por Vittorio Colau, se sumarán la socióloga de la Universidad de Nápoles Federico II (sur), Enrica Amaturo; o la profesora de Filosoía Política de Milán y experta en violencia de género, Marina Calloni.



También se integrarán la directora central del Instituto Nacional de Estadística, Linda Laura Sabbadini; la presidenta de la ONG ambientalista WWF en Italia, Donatella Bianchi, y la empresaria Maurizia Iachino.



Por otro lado, otras seis expertas se integrarán en el Comité técnico-científico que asesora al Gobierno y supervisa la evolución de la pandemia de coronavirus y que no contaba con ninguna mujer entre sus veinte integrantes.



Las nuevas asesoras son la directora general del departamento de Sanidad de la región de Emilia-Romagna (norte), Kyriakoula Petropulocos; la doctora Giovannella Baggio, primera catedrática en Medicina de género en Italia, y la presidenta de la Federación de Colegios de Químicos y Físicos y experta en seguridad laboral, Nausicaa Orlandi.



También estarán la bióloga e inmunóloga Elisabetta Dejana; la profesora de Patología General, Rosa Marina Melillo; y la profesora y experta en anestesias, Flavia Petrini.



En los últimos tiempos el Gobierno había recibido críticas por no contar con apenas mujeres entre sus asesores e incluso recibió una carta denunciando esta "exclusión" firmada por ochenta científicas.



El rostro de las "autoridades sanitarias" que cada tarde hablaban en rueda de prensa (ahora ya suspendidas) sobre la pandemia era de hombres, como el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, o del presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro.



De hecho la única presencia femenina en estas conferencias era la de la traductora al lenguaje de los signos.