Coronavirus: escándalo en España por un vuelo que iba repleto de pasajeros

Foto: El vuelo de Iberia iba lleno Crédito: Twitter

Fueron los mismos pasajeros los que dieron a conocer la situación a través de las redes sociales, donde publicaron imágenes y videos del avión lleno y explicando que no se cumplía la distancia social.



Según informaron fuentes del Instituto Armado a EuropaPress, el vuelo B3838 Madrid-Las Palmas incumplió lo dispuesto en el artículo 14 del real decreto del estado de alarma que regula el distanciamiento entre pasajeros entre las medidas en materia de transportes para prevenir el Covid-19. La denuncia se inició luego de que agentes de las fuerzas de seguridad, que esperaban a pie de la pista, comprobaran que el vuelo no cumplía con las nuevas medidas sanitarias del decreto del 14 de marzo.



Por su parte, desde la compañía aérea aseguraron que implementaron todas las medidas requeridas para proteger a sus clientes y empleados, siguiendo las recomendaciones de los organismos reguladores. Según explicó la empresa, entre las medidas tomadas, está el uso obligatorio de barbijos en los pasajeros y en la tripulación. A su vez, agregaron que inutilizar el asiento central no otorga mayor seguridad, debido a que por las características del avión, el riesgo de contagio es bajo.



En el citado decreto se limitaban las operaciones a la mitad, pero no se especificaba la capacidad de ocupación de cada vuelo. Ayer se publicó una nueva orden del Ministerio de Transporte para limitar desde hoy al 50% la capacidad de los vuelos entre las islas de Canarias y Baleares. Según trascendió, no se especifica qué ocurre con los vuelos desde la Península.



Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción, una entidad que defiende los derechos de los consumidores, presentó una denuncia contra Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por incumplir los requisitos de separación entre pasajeros establecidos con motivo del estado de alarma en el vuelo detallado.



Se trata de la tercera vez que sucede algo similar. Ya hubo otras dos denuncias sobre vuelos irregulares, cuando la Guardia Civil se pronunció contra las aerolíneas Iberia y Air Europa por no respetar las distancias de seguridad necesarias entre los pasajeros. El primero fue la semana pasada, por un vuelo de Iberia entre Madrid e Ibiza. Luego se registró otro de Air Europa que viajó de Mallorca a Ibiza con más de 40 viajeros, indica La Nación.