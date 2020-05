Reino Unido superó las 30 mil muertes por coronavirus

El Reino Unido superó este miércoles la cifra de 30 mil muertes por coronavirus, con un avance diario de 649 víctimas fatales que murieron en hospitales o centros de cuidado con diagnóstico confirmado de la enfermedad.



La cifra se ubica ahora en 30.076 fallecidos, aunque hay otras estimaciones oficiales superiores, que incluyen a casos sospechosos. Según las estadísticas oficiales de cada país, Reino Unido es el segundo con más víctimas fatales, únicamente por detrás de Estados Unidos, y levemente por encima de Italia.



Además, en la última jornada también se ha superado la barrera de los 200.000 contagios, tras constatar mediante test otros 6.111 más, lo que sitúa el total en 201.101. Este listado también es encabezado por EEUU, con más de 1,2 millones de casos, seguido por España, con 219.000, e Italia, con más de 214.000.



Por cuarta jornada consecutiva, el gobierno británico no alcanzó la meta de 100.000 tests por día, ya que realizó 69.463 testeos. Sin embargo, hoy el primer ministro, Boris Johnson, anunció que para fines de mes el objetivo se duplicaría para llevar a cabo 200 mil pruebas diarias.



Las estadísticas fueron el centro de la discusión en la presentación del premier ante el Parlamento. "Es el número más alto de Europa, es el segundo más alto del mundo. Esto no es ningún éxito, así que ¿puede el primer ministro decirnos cómo diablos hemos llegado hasta aquí?", le lanzó el nuevo líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, elegido en abril y que esperaba desde entonces este primer careo.



En su defensa, el líder conservador, que estuvo hospitalizado por coronavirus, hizo hincapié en que cada país tiene su forma de contar y los datos no son comparables. "No creo que las comparaciones internacionales y los datos disponibles ahora nos permitan sacar conclusiones", afirmó.



Starmer volvió a criticar lo que considera la "lenta" reacción del gobierno a la pandemia y pidió un "consenso nacional" sobre los próximos pasos a seguir.



El ejecutivo debe revaluar el jueves el confinamiento decretado el 23 de marzo. Y pese a que las infecciones y las hospitalizaciones van a la baja todo parece indicar que será prolongado.



"Sería un desastre económico para este país si buscáramos una flexibilización de estas medidas ahora de tal forma que se desencadenara un segundo pico", advirtió Johnson. Sin embargo, el primer ministro anunció que el domingo presentará, en una comparecencia televisada, su plan para relajar progresivamente el confinamiento y reactivar la economía.



Aunque esto no significa necesariamente que dicha relajación entre en vigor inmediatamente, Johnson afirmó: "queremos, si es posible, poner en marcha algunas de estas medidas el lunes".