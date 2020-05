EE.UU reportó 2.037 nuevas muertes por coronavirus

Estados Unidos reportó 2.037 nuevos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, de acuerdo al conteo publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. La cifra representa un descenso de aproximadamente 300 decesos en comparación con los 2.333 registrados el martes.



De esta forma, el total asciende a 73.207 con 1.227.430 casos confirmados. Aproximadamente un cuarto de esas transmisiones han tenido lugar en el Estado de Nueva York, el más afectado por la pandemia. Las muertes en el territorio son casi 20.000.



No obstante, desde hace días ya que la curva de decesos, casos y hospitalizaciones se encuentra en franco descenso. Y, en consecuencia, el gobernador Andrew Cuomo aseguró que algunas partes del estado podrán reabrir sus economías a mediados de mayo.



"Vemos variaciones regionales. Por lo tanto, estamos respondiendo a ellas, porque hay hechos diferentes en el estado, así que estamos respondiendo a ellos, pero no vamos a estar presionados", agregó.



Asimismo, Cuomo ha precisado que la reapertura de Nueva York se basará en evidencias y datos, pero ha reconocido que son necesarias más pruebas diagnósticas del coronavirus. "Necesitamos más pruebas y ese es un tema abierto", ha señalado.



La mayoría de los estados se están moviendo en la misma dirección, decisión que ha sido alentada por el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense ha asegurado que las restricciones sociales han llevado a las personas a sufrir sobredosis y suicidios. "Mira lo que está pasando. La gente está perdiendo sus trabajos. Tenemos que estar de vuelta y eso es lo que estamos haciendo", aseveró.



Además, ha urgido al país a avanzar hacia la reapertura económica y ha instado a los ciudadanos estadounidenses a verse como "guerreros" a este respecto. También, agregó que no es "realista" mantener las recomendaciones de distanciamiento social de esta magnitd durante un plazo de tiempo largo. "No podemos sentarnos en nuestra casa durante los próximos tres años", dijo.



El llamado responde al inmenso impacto económico que la pandemia ha tenido en el país. El jueves se publicará el índice de desempleo de abril y muchos expertos esperan que esté por encima de los dos dígitos, con previsiones que incluso la llevan por encima del 20%.



Este miércoles, la consultora ADP dio cuenta de que en las primeras semanas de abril, solo el sector privado estadounidense perdió más de 20,2 millones de empleos. Y desde mediados de marzo, al menos 30 millones de personas perdieron sus empleos.



Ese escenario sería peor que el de la crisis financiera de la década pasada y llevaría el número de desempleados a cotas que no se habían alcanzado desde la Gran Depresión. Durante la crisis financiera global de 2008 y 2009, la pérdida de empleo sumó 8,6 millones y la tasa de desocupación llegó a estar en 10%.



Trump, no obstante, reconoció que "es posible que haya algunas" muertes por coronavirus como consecuencia de estas medidas. "Es posible que haya algunas (muertes) porque (las personas) no estarán encerradas en un apartamento o una casa o lo que sea", dijo Trump durante una entrevista en la cadena ABC.



Sin embargo, el jefe de Estado señaló que, "al mismo tiempo, vamos a practicar el distanciamiento social, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer un montón de las cosas que hemos aprendido durante el último período de tiempo".