Italia desarrolló vacuna que generó anticuerpos capaces de neutralizar covid-19

Por primera vez en el mundo, una potencial vacuna contra el nuevo coronavirus pudo generar anticuerpos capaces de neutralizar el SARS-Cov-2 en las células humanas.según informó el jefe del laboratorio que lleva adelante la investigación junto al instituto de virología Spallanzani de Roma.dijo Luigi Aurisicchio, CEO del laboratorio Takis, una compañía de biotecnología que ha estado investigando durante años las vacunas genéticas, un tipo de medicina personalizada especialmente dirigida a pacientes con cáncer.La prueba fue posible gracias a la experiencia del instituto Spallanzani, el centro de virología más importante del país, que, después de aislar el virus, estableció un método para verificar la eficacia de las vacunas y de las moléculas sobre el virus., dijo Aurisicchio, según reportó el diario La Stampa."Habíamos desarrollado cinco vacunas candidatas contra el virus Sars-Cov-2 que en pruebas en ratones mostróron una fuerte inmunogenicidad, con una buena respuesta de anticuerpos", agregó. "El ensayo de Spallanzani nos permitió identificar las dos que dan una mejor respuesta: no es tanto la cantidad de anticuerpos, sino la calidad lo que puede neutralizar bien la región clave de la proteína Spike", el arpón que el virus utiliza para penetrar las células.La investigación de Takis es la experimentación más avanzada de una potencial vacuna elaborada en Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo.Por eso, la empresa se mostró confiada que su vacuna "se pruebe en Italia y esté disponible para todos". Para hacer esto, señaló, "necesitamos el apoyo de instituciones y socios para ayudarnos a acelerar el proceso: esto no es una carrera y juntos podemos ganar contra el coronavirus". El laboratorio colabora en el desarrollo con LineaRx, una empresa estadounidense."Habíamos desarrollado cinco vacunas candidatas contra el virus Sars-Cov-2 que en pruebas en ratones mostróron una fuerte inmunogenicidad, con una buena respuesta de anticuerpos", agregó. "El ensayo de Spallanzani nos permitió identificar las dos que dan una mejor respuesta: no es tanto la cantidad de anticuerpos, sino la calidad lo que puede neutralizar bien la región clave de la proteína Spike", el arpón que el virus utiliza para penetrar las células.Las potenciales vacunas de Takis contienen solo un fragmento de ADN y se basan en la proteína Spike, utilizando una tecnología llamada electroporación: la inyección en el músculo es seguida por un impulso eléctrico muy corto que aumenta la eficacia de la vacuna en sí.La investigación de Takis es la experimentación más avanzada de una potencial vacuna elaborada en Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo.Por eso, la empresa se mostró confiada que su vacuna "se pruebe en Italia y esté disponible para todos". Para hacer esto, señaló, "necesitamos el apoyo de instituciones y socios para ayudarnos a acelerar el proceso: esto no es una carrera y juntos podemos ganar contra el coronavirus". El laboratorio colabora en el desarrollo con LineaRx, una empresa estadounidense.