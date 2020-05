Mujica: "La especulación intentará apropiarse de valores a precio de ruina"

Una advertencia

"Tendrán su primavera"

"Solidaridad a los pobres"

¿Entraremos en una nueva era?

Efectos del coronavirus

El expresidente de Uruguay y actual senador, José Mujica, fue uno de los 75 consultados por el diario El País de España para su nuevo segmento "El futuro después del coronavirus"., se titula la columna de opinión que escribió el ex mandatario uruguayo.Al respecto, Mujica explica: "nada en demasía, decían los griegos, porque todo tiene límites y la naturaleza también, pero lo olvidamos.. El viejo liberalismo mutó, se hizo 'liberismo', y abandonó su humanismo", sostiene."¿Cómo será el mundo que nos espera a la salida de esta crisis?" y "¿Qué rumbo debemos tomar?", fueron las preguntas disparadoras para que cada uno diera su opinión., respondió el líder del MPP."La destrucción de valor augura pobreza. Ante el peligro la gente se refugió en el Estado. Hablan de nacionalizar, reindustrializar, de soberanía sanitaria y farmacéutica.", reflexionó.Mujica considera que ". Los unos y los otros será como cantarle a la luna", remarcó.. Si la cooperación no logra mitigar a la competencia habrá tensiones geopolíticas dramáticas entre Oriente y Occidente", agregó.Mujica finalizó el texto con algunos cuestionamientos, como por ejemplo si después del coronavirus el humano será capaz de reconducirse como especie y no como clase social o como país. "", preguntó.Europa sobrepasó hoy el millón y medio de casos, mientras que América se sitúa en 1,35 millones y ambas regiones concentran más del 80% de los casos de COVID-19 confirmados globalmente.Por otra parte, el número de muertos por coronavirus en el mundo ascendió este domingo, a 238.000, mientras que las infecciones se situaron en 3,34 millones (aunque más de un millón se han recuperado ya), de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).