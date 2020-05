Coronavirus avanza en América Latina: Hay 11.330 muertos, la mayoría en Brasil

El coronavirus provocó más de 233.000 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre de 2019, según un balance establecido a las 14:00 GMT de este viernes. En América Latina, los muertos ascendieron a 11.330.Desde el comienzo de la pandemia, se contabilizaron más de 3.200.000 casos de contagio en 191 países o territorios, mientras que en la región llegan a los 215.745 los infectados.En América Latina, Brasil sigue siendo el que mayor número de casos confirmados registra con 87.187.La pandemia del COVID-19 sigue acelerando en Brasil y en las últimas 24 horas se registraron en el país 435 nuevas muertes, con lo que el total de personas fallecidas llegó a 6.006.El boletín de situación diario emitido por el Ministerio de Salud dice que, desde la víspera, también fueron confirmados 7.218 nuevos casos, la cifra más alta en una sola jornada registrada en Brasil hasta ahora, lo cual llevó el total de contagiados a 87.187.Perú superó este jueves los 1.000 muertos por COVID-19 tras registrar 108 nuevos fallecimientos en las últimas veinticuatro horas, el peor registro diario de decesos por segundo día consecutivo desde que el 6 de marzo comenzó la emergencia sanitaria en el país al detectarse el primer caso.El último reporte oficial del Ministerio de Salud arrojó 1.051 muertos y la cifra acumulada de contagiados ascendió a 36.976 casos, tras detectar 3.045 nuevos en la última jornada, lo que supone la segunda cifra diaria más alta hasta el momento.La cifra de fallecidos por coronavirus ascendió a 900 en Ecuador, donde hay 24.934 contagiados, según las cifras oficiales reveladas este jueves por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En los registros oficiales también figuran 1.453 fallecimientos probables por COVID-19.Hasta el momento se han tomado 69.054 muestras para coronavirus entre PCR y pruebas rápidas.México reportó este jueves 127 decesos y 1.425 nuevos casos de COVID-19 para alcanzar un acumulado de 1.859 muertes y de 19.224 contagios confirmados desde el inicio de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias.El registro de los 1.425 casos de las últimas 24 horas es la cifra más alta para un día desde la presentación de los reportes técnicos hace dos meses, y asimismo muestra un incremento de 8 % con respecto a los 17.799 registrados el día anterior.Las autoridades sanitarias chilenas registraron el mayor aumento de contagios por coronavirus en 24 horas, con 888 nuevos infectados, lo que eleva a 16.023 el total de casos desde el inicio de la pandemia.El Ministerio de Salud informó este jueves de 11 muertes por la COVID-19 durante la última jornada, sumando 227 fallecidos.El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, decretó este jueves la extensión del toque de queda en vigor por otros 17 días a partir de mañana, 1 de mayo, como medida de prevención frente al nuevo coronavirus, por el que se superaron los 300 muertos en el país.Así lo anunció la Presidencia, que precisó que el toque de queda, en vigor desde el pasado 20 de marzo, se mantendrá de las 17:00 a las 06:00 de la mañana, lapso en el que está prohibido salir a la calle.Las defunciones por el COVID-19 en Panamá llegaron a 188 y los contagios acumulados a 6.532, dijeron este jueves las autoridades al informar de 10 decesos y 154 nuevos casos de la enfermedad.Hay 368 pacientes hospitalizados, 86 en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 282 en salas, y 2.916 en aislamiento domiciliario, de los que 1.157 están en hoteles que funcionan temporalmente como hospitales.El Ministerio de Salud confirmó este jueves 296 casos nuevos de COVID-19 en Colombia, con lo que ya son 6.507 los contagiados, así como 15 fallecimientos que elevan el total de muertes a 293.De los nuevos casos, 90 están en Bogotá, seguida de los departamentos de Atlántico (56), Valle del Cauca (41), Magdalena (30), Bolívar (26), Huila (16), Caldas (10), Meta (9), Risaralda (6), Antioquia y Cundinamarca (4) y Tolima y Boyacá (2).Argentina confirmó este jueves 143 nuevos casos de COVID-19, con lo que el número total de contagios se incrementó a 4.428, mientras que los muertos suman 220.El reporte diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los fallecimientos verificados en el último día corresponden a tres hombres, dos de 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires, y otro, de 48 años, residente en la capital del país.Cuba ha excarcelado a 6.579 presos en medio de la pandemia de COVID-19, que hasta este jueves deja 61 muertos y 1.501 positivos en la isla, donde se aplican fuertes penas por delitos de "propagación de epidemias" y aún no se reportan casos de coronavirus en prisiones.El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cubano, Otto Molina, especificó que en marzo y abril fueron liberadas 421 personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares con las "restricciones correspondientes", mientras que a otros 6.158 se les concedió la excarcelación anticipada.El Parlamento de Bolivia, con la mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, promulgó una ley para que el país celebre elecciones en un plazo de noventa días, en un pulso al Gobierno interino de Jeanine Áñez, que lo considera inviable en plena pandemia por coronavirus.La tensión en el país estalló en la noche del jueves al viernes, con una cacerolada contra el Gobierno transitorio y en demanda de elecciones, con estallidos de petardos y cohetes que parecieron encender una nueva lucha entre Legislativo y Ejecutivo.Bolivia tenía que ir a las urnas este domingo 3 de mayo, pero el órgano electoral decidió en marzo aplazar la cita electoral cuando el Ejecutivo interino decretó estado de emergencia sanitaria ante los primeros casos de COVID-19 en el país, con una cuarentena que se acaba de extender hasta el próximo 10 de mayo.Honduras cerró abril con 75 personas muertas por coronavirus y 804 contagiadas, desde que se registraron los primeros tres casos positivos, en marzo, informó este viernes una fuente oficial.De 207 pruebas de PCR practicadas hoy, 33 dieron positivas, con las que el número de contagiados aumentó a 804, a los que se suman cuatro nuevos decesos confirmados, para un total de 75, indicó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), en cadena nacional de radio y televisión.Las autoridades de Costa Rica anunciaron este jueves que se ha logrado secuenciar el genoma del coronavirus SARS CoV 2, que causa el COVID-19, lo que favorecerá el estudio de su comportamiento en el país y brindará información útil para posibles tratamientos y vacunas.El trabajo estuvo a cargo del estatal Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), que por primera vez en la historia del país consigue secuenciar el genoma de un virus humano, explicó en una videoconferencia de prensa la directora del instituto, Lissette Navas.Un grupo de trabajo científico integrado por la Universidad de la República de Uruguay, el Instituto Pasteur de Montevideo y la empresa biotecnológica ATGen elaboró en el tiempo "récord" de un mes 10.000 kits de testeo que amplían la capacidad de diagnóstico de COVID-19 a nivel local.Según informaron en una teleconferencia los investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo (IP), a partir de un llamado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el período "récord" de un mes, se elaboraron esos 10.000 kits de testeo.Guatemala detectó este jueves 14 nuevos casos de coronavirus y llegó a 599 personas contagiadas por la enfermedad, que ha causado la muerte a 16 personas, el último hace dos días.El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó sobre los 14 nuevos casos en una cadena televisiva en la que señaló además que no se registraron fallecimientos causados por el COVID-19. "En los últimos tres días hubo una tendencia a bajar", aseveró el mandatario, médico y cirujano de 64 años.El Salvador registró este jueves su décimo fallecido a causa del COVID-19, se trata de un hombre de 56 años de edad y del que se desconocen más detalles, informó el ministro de Salud, Francisco Alabí."Confirmamos el décimo salvadoreño fallecido por #COVID19", publicó en sus redes sociales el funcionario y añadió que "nuestras oraciones están con la familia".Jamaica, con un total de 422 contagiados, es el territorio dentro de los pequeños países del Caribe con más casos positivos por COVID-19.Las autoridades jamaiquinas tratan de evitar la expansión de casos con medidas como la anunciada este martes por la Administración Tributaria de Jamaica (TAJ, en inglés), que hizo un llamamiento a los contribuyentes para que, ahora más que nunca, hagan uso de su portal en línea en www.jamaicatax.gov.jm en vez de personarse en las oficinas gubernamentales.Carlos Vecchio, el enviado ante EEUU del líder opositor Juan Guaidó, denunció este jueves que el régimen de Nicolás Maduro ha negado el acceso al espacio aéreo de Venezuela de dos vuelos coordinados con Estados Unidos para repatriar a venezolanos varados en este país a causa de la pandemia."El régimen de Nicolás Maduro impide que estos vuelos humanitarios lleguen a Venezuela", declaró Vecchio, quien se quejó de que Maduro "no le importa la gente, no le importa el sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos".La Fiscalía paraguaya ordenó este jueves la detención del ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Edgar Melgarejo y a otras seis personas por lesión de confianza por su presunta implicación en una compra irregular de 4.000 mascarillas para protección del personal de la Dinac.Melgarejo presentó su renuncia el mes pasado a causa del escándalo, si bien mantuvo su inocencia.El Gobierno de Haití amenazó con tomar por la fuerza Village de Dieu, una populosa barriada de Puerto Príncipe controlada por bandas armadas, lo que ha causado rechazo por parte de grupos defensores de los derechos humanos.El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública advirtió, por medio de un comunicado, que "toma nota" del final del plazo que dio a los civiles que viven en la barriada para abandonarla antes de lanzar la operación, que tiene el objetivo de expulsar a los bandidos armados que se refugian en la zona.El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se declaró este jueves en contra de la campaña 'Quédate en casa' porque, a su juicio, destruiría la economía nicaragüense que se ha contraído en los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.Durante un discurso transmitido por cadena obligada de radio y televisión en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, el mandatario sandinista calificó de "medidas extremas" y "radicales" el confinamiento y la suspensión de vuelos internacionales.