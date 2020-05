Europa: Países logran estabilizar sus índices y comienzan a evaluar aperturas

Cautelosos, los líderes de los principales países de la Unión Europea están evaluando sus estrategias para la reaperturas de sus economías, después de que los índices de muertos y contagios por coronavirus comenzaran a estabilizarse durante los últimos días.



El último caso es el del Reino Unido, donde el primer ministro, Boris Johnson, aseguró este jueves que "se superó el pico" de la pandemia, al reportar un total de 26.711 muertes hasta la fecha, un salto diario de 674 casos.



"Es vital que no perdamos el control", dijo el mandatario, enfatizando la necesidad de proceder con cautela a la hora de implementar las medidas de reapertura. El hecho también tuvo la significancia de ser la primera vez que ofreció la conferencia diaria de Sanidad luego de ser dado de alta por coronavirus, que lo llevó a pasar varios días en Cuidados Intensivos.



"Hemos superado lo que podría haber sido un vasto pico, como si hubiéramos estado pasando por un enorme túnel alpino, y ahora podemos ver la luz del sol", afirmó Johnson. Además, el premier adelantó que el gobierno definirá en los próximos días las medidas para reactivar la economía, pero aclaró que el proceso se hará con cautela.



"Presentaré entonces un plan completo la semana que viene, para explicar cómo vamos a poner en marcha nuestra economía; cómo regresarán los niños a las escuelas; cómo podremos desplazarnos a nuestros lugares de trabajo y cómo lograremos que el entorno en esos lugares sea más seguro", dijo Johnson.



Entre los casos positivos, se reportó un aumento de 6.032 contagios, que elevó el total a 171.253. Actualmente, el sistema hospitalario atiende a 15.043 pacientes internados con Covid-19, 316 menos que en la víspera.



En el caso de Italia, el país más afectado del bloque por el COVID-19, el país registró 205.463 casos totales de coronavirus, con un aumento de 1.872 en las últimas 24 horas, en una jornada en la que hubo un récord de personas curadas, 4.693.



Los muertos son ya 27.967, con 285 más respecto al miércoles, y los casos positivos actuales son 101.551, con 3.100 menos que el día anterior, la mayor disminución hasta ahora.



Desde el inicio de la emergencia se han curado ya 71.252 personas, según los datos difundidos por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.



Los datos del jueves fueron calificados como "muy reconfortantes" por el doctor Luca Richieldi, neumólogo miembro del comité técnico científico que asesora al Gobierno italiano, presente en la misma conferencia de prensa. Richieldi señaló que las cifras "van en la dirección justa", y destacó que en seis regiones no se ha registrado ningún fallecimiento las últimas 24 horas y en nueve solo ha habido menos de diez muertos.



Con las cifras actuales, Italia se dispone a entrar en la "fase 2" de la lucha contra la epidemia con un aligeramiento de las medidas de restricción de movimientos a partir del 4 de mayo.



El primer ministro, Giuseppe Conte, defendió hoy su decisión de una desescalada lenta y gradual de las actividades a pesar de las críticas de varios sectores políticos y sociales, pues aseguró que la reapertura simultánea "comprometería de manera irreversible los esfuerzos realizados hasta ahora".



El lunes volverán al trabajo unos 4 millones de personas, de fábricas y manufacturas. El 18 de mayo abrirán museos, bibliotecas y comercios minoristas, y el 1 de junio bares, restaurantes y peluquerías y centros de estética, todo ellos con medidas de distanciamiento y seguridad.



El gobierno español, por su parte, anunció este jueves que establecerá franjas horarias para permitir salidas limitadas a sus ciudadanos a partir del sábado, en una jornada en la que el país anunció su número más bajo de muertos diarios desde el 20 de marzo.



Según el parte de este jueves del ministerio de Sanidad, España registró 268 nuevos decesos, lo que eleva el total de fallecimientos a 24.543, el cuarto balance más alto del mundo detrás de Estados Unidos, Italia y Reino Unido.



El país se ha mantenido en los últimos cinco días alrededor de los 300 muertos diarios, lejos del pico de defunciones ocurrido a principios de abril, cuando llegaron a registrarse 950 muertes en 24 horas.



Todo ello se produce después de siete semanas de severo confinamiento, durante el que los españoles sólo podían salir para trabajar si no era posible hacerlo desde casa o para actividades básicas como comprar comida o medicamentos o pasear al perro.



La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron el jueves permitir, bajo ciertas condiciones, la celebración de oficios religiosos, así como la apertura de espacios culturales y parques infantiles, aunque se mantiene la norma del distanciamiento social.



"Es mucho lo que hemos logrado en las últimas semanas, pero hay que analizar cuidadosamente la situación antes de adoptar cualquier medida para evitar retrocesos", afirmó Merkel.



La canciller recordó que hace apenas una semana se acordó ya la apertura de comercios de dimensiones reducidas o medias. Para conocer los "efectos" de estas medidas hay que esperar unos 14 días, recordó, ya que antes de eso no se puede conocer si éstas han podido derivar en un aumento de contagios.



En la reunión del próximo día 6 se "empezará a analizar" la posibilidad de una apertura gradual de la hostelería, explicó la canciller, en relación a un sector, junto con el turístico, que reclama insistentemente la reactivación. Como medidas inmediatas se acordó que podrán celebrarse ya oficios religiosos, aunque con una asistencia de fieles reducida para garantizar que se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros. Asimismo se podrán celebrar bodas, funerales y otras ceremonias similares.



La norma del distanciamiento social persistirá al menos hasta finales de mayo, pero la idea es que se avance en la reactivación de algunas actividades escolares, mientras que se autoriza la reapertura de museos, zoológicos, monumentos y parques infantiles.



Hasta hoy, el Instituto Robert Koch, competente en la materia en Alemania, ha verificado 159.119 contagios y 6.228 muertos, mientras que la cifra de pacientes recuperados se sitúa en 123.500. La universidad estadounidense Johns Hopkins, con una actualización más dinámica, eleva los contagios a 161.539 y las víctimas mortales a 6.467.



En Francia, el nuevo coronavirus causó 289 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, llevando el balance total a 24.376 desde el 1 de marzo, anunció el jueves el director general de Salud, Jérôme Salomon.



Los servicios de cuidados intensivos registraron un nuevo saldo negativo de 188 pacientes menos respecto a la víspera, hasta situarse a 4.019, precisó. El 9 de abril se alcanzó un pico con casi 7.200 enfermos.



Este jueves, todavía había 26.283 pacientes ingresados por la COVID-19. Cerca de 50.000 enfermos salieron curados del hospital desde el inicio de la epidemia, añadió Salomon.



En previsión del desconfinamiento previsto a partir del 11 de mayo, el gobierno presentó el jueves un mapa con la situación de la circulación del coronavirus y la capacidad en cuidados intensivos. En total, 35 departamentos geográficos figuraban en "rojo", entre ellos la región parisina y el nordeste del país



La economía de la zona euro en su conjunto se contrajo un 3,8% en el primer trimestre de 2020, su mayor caída histórica, anunció Eurostat, una tendencia a la baja que se extiende a nivel nacional: -5,8% del PIB en Francia, -4,7% en Italia y -5,2% en España.



"Europa está experimentando un impacto económico sin precedentes en los tiempos modernos", advirtió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, llamando a los países del bloque a poner en marcha un plan de reconstrucción fuerte.