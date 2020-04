EE.UU registró 2.502 nuevas muertes por coronavirus y el total asciende a 60.853

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 2.502 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, lo que llevó el total a 60.583, según el último recuento diario de la universidad Johns Hopkins. La cifra de casos positivos, en tanto, trepó a casi 1.038.000. El país registra la mayor cantidad de decesos y transmisiones a nivel global.



Este miércoles también se reportaron cifras negativas en el plano económico. El departamento de comercio reportó que la economía se contrajo un 4,8% en el primer trimestre, marcando el decrecimiento más pronunciado desde la Gran Recesión de la década pasada.



No obstante, el daño causado por las medidas de confinamiento producto de la pandemia solo fue inflingido a fines de marzo. Por ello se espera que la contracción del segundo trimestre, cuando ellas habrán abarcado la mayor parte del período, no tengan precedentes. De acuerdo a Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, la cifra oscilará entre 20% y un 30%. El economista, en una entrevista con la cadena financiera CNBC, aseguró el martes que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) de EEUU será entre abril y junio la peor desde la Gran Depresión.





Pero en contraste, un dato positivo generó expectativas en la Casa Blanca y los mercados financieros. Fue la confirmación del laboratorio Gilead Sciences Inc. respecto de los resultados positivos de un estudio preliminar sobre eficacia del antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus. El gobierno de Estados Unidos confirmó la veracidad del estudio y, según reportes locales, planea autorizar su uso de emergencia.



La voluntad se manifestó a través de un comunicado del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas -que lidera el principal experto sobre la pandemia de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci- y la intención de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su acrónimo en inglés) de aprobar oficialmente su uso.



"Pacientes hospitalizados con estado avanzado de Covid-19 que afectaban sus pulmones y que recibieron remdesivir se recuperaron más rápido que otros con condiciones similares que recibieron placebos, de acuerdo a un análisis de datos preliminares de un estudio aleatorio y controlado que involucró 1.063 pacientes y comenzó el 21 de febrero", indica un párrafo ilustrativo del comunicado publicado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH).



Tanto el presidente Donald Trump como Fauci celebraron los resultados. "Son muy buenas noticias", aseguró Fauci el miércoles en contacto con la prensa. El médico también dijo que los datos establecían un nuevo estándar de atención para los pacientes con el nuevo coronavirus, y se hizo eco del "claro efecto positivo en la disminución del tiempo de recuperación", por parte de aquellos a quienes se les había administrado el antiviral.



De acuerdo al comunicado del NIH, los pacientes que recibieron remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que aquellos que recibieron un placebo. Además, el grupo que recibió el medicamento registró una tasa de mortalidad del 8%, frente al 11,6% del que fue sometido a un placebo.



Los resultados detallados del estudio, en el que participaron personas de 68 localidades (47 en Estados Unidos y 21 en Europa y Asia) serán publicados pronto, indicó el NIH.



La aprobación para el uso de emergencia por parte de la FDA, indicó el New York Times, llegaría en el futuro crecano y permitirá a los médicos recetar el medicamento a pesar de que éste aún no esté habilitado. Desde el inicio de la pandemia la FDA emitió numerosas autorizaciones de emergencia para permitir el uso de equipos de protección, herramientas de testeos e incluso ciertos respiradores que aún no habían concluido su proceso de habilitación.