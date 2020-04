Tiene 101 años, superó la gripe española, un cáncer y ahora el coronavirus

En todo el mundo solo se habla de los fallecidos por coronavirus pero esta es una historia de una mujer de 101 años que pudo recuperarse de covid-19 y ya había vencido un cáncer y la gripe española. Angelina Friedman vive en Nueva York, Estados Unidos y habló con el diario New York Post para contar su increíble historia de superación. Friedman nació en 1918 en un barco que se dirigía a Estados Unidos procedente de Italia.Su país natal en aquel entonces sufría la pandemia de la gripe española por eso la familia se traslado hacía América. Sin embargo, durante el parto la madre de Angelina murió. "Ella no es una humana cualquiera, ya que tiene un ADN sobrehumano. Mi madre es una sobreviviente", explicó una de las hijas de la mujer, según publicó La100.Según relataron los familiares, la señora el pasado 21 de marzo fue llevada a un centro médico por un procedimiento sanitario sencillo pero al hacerla la prueba de covid-19 en el lugar dio positivo.Luego de estar una semana en el hospital recuperándose fue enviada al geriátrico donde vive actualmente y donde la tuvieron en aislamiento obligatorio hasta el 20 de abril cuando fue dada de alta.Orgullosa de su madre, Joanne Merola una de las hijas de la mujer contó que "ha superado abortos espontáneos, hemorragias internas y otro tipo de duras enfermedades". Sin embargo, hasta el momento no ha podido ir a visitar a su madre por una lesión que sufrió en su espalda pero le envió un mensaje de amor. "Sigue delante, mamá. Nos vas a sobrevivir a todos".