Récord de muertes por coronavirus en Brasil: "Así es la vida", dijo Bolsonaro

Foto: Jair Bolsonaro Crédito: O Globo

En las últimas 24 horas en Brasil se produjeron 475 fallecimientos y ya superó los 5.000 desde el inicio de la pandemia y ante esto Bolsonaro comentó: "¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga?".



El mandatario comenzó calificando al coronavirus como "una gripecita" y en los últimos días sostuvo que no tenía sentido realizar la cuarentena "porque igual todos se van a enfermar de coronavirus".



"Lo lamento por los que perdieron a sus seres queridos pero así es la vida", comentó el presidente brasileño sobre los más de cinco mil fallecimientos por coronavirus.



"Soy Mesías -por su segundo nombre-, pero no hago milagros. La vida es así. Mañana seré yo y espero que me llegue de la manera más digna posible y dejar una buena imagen", cerró el polémico presidente brasileño.