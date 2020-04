Videos: Un pulpo en los canales de Venecia y delfines "luminosos" en California

En los canales de Venecia cerca de Piazzale Roma, fue visto un pulpo y de inmediato las imágenes fueron compartidas a través de las redes sociales. El animal pudo observarse en el marco de unas aguas sumamente cristalinas, producto de la ausencia de embarcaciones por el brote de coronavirus en Italia.Hasta el momento, no hubo certezas con respecto al origen del octópodo. Los biólogos creen que el molusco pudo llegar desde el mar Adriático, haber escapado de un mercado de mariscos o haber sido liberado como una broma."Es realmente muy extraño que un pulpo pueda llegar allí, en ese entorno tan lejos del mar y cerca del interior. No se puede descartar nada, incluso puede ser una broma. El video muestra que es un pulpo visiblemente sano, no tiene miedo", afirmó Luca Mizzan, director del Museo de Historia Natural de la ciudad a Corriere del Veneto.

Los especialistas señalan que la aparición de este tipo de animales "es muy rara", y apuntan las causas a la disminución del tráfico debido al periodo de confinamiento para contener la pandemia.Al parecer, los residuos y sedimentos acumulados que suelen flotar por el movimiento del agua se asentaron en el fondo de los canales. La reducción del número de navíos también permitido observar peces y otros animales en la corriente.

Delfines "luminosos" en una playa de California



? Un fotógrafo captura un fenómeno raro en las costas de Newport Beach (California).



Una manada de delfines ? brilla al pasar a través de olas bioluminiscentes, convirtiendo el océano en un eléctrico neón azul.



? | Patrick Coynpic.twitter.com/KDYwycfX65 — Fundación Biodiversidad / #QuédateEnCasa (@FBiodiversidad) April 25, 2020

El fotógrafo Patrick Cayne registró a tres mamíferos que juegan en el agua y que en cada movimiento provocan el fenómeno natural de la bioluminiscencia.Las olas del mar en la costa de la ciudad californiana de Newport Beach, Estados Unidos, se volvieron fluorescentes por un fenómeno natural conocido como bioluminiscencia, provocado por una reacción bioquímica de microalgas o plancton que emiten luz con el movimiento.El fotógrafo Patrick Cayne grabó a tres delfines que nadaban ante la luz fluorescente,El video, difundido en redes sociales, muestra a los mamíferos jugando en el agua, que se "pinta" de azul fluorescente con cada uno de sus movimientos.Debido a lo "mágico" que resultó el espectáculo, algunos internautas lo compararon con la escena de una película de Disney.Imágenes similares fueron captadas esta semana en la ciudad mexicana de Acapulco, donde los residentes se percataron de que las aguas del mar empezaron a emitir una luz brillante de color turquesa en medio de la noche.