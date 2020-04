Francisco pidió "obediencia" a las disposiciones para salir de las cuarentenas

En su habitual misa matutina, que debido al coronavirus se transmite en directo por los canales vaticanos, Francisco pidió que ahora "cuando empezamos a tener disposiciones para salir de la cuarentena, le pedimos al Señor que le dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la obediencia a las disposiciones, para que la pandemia no vuelva".



Una de las disposiciones impuestas por el Gobierno italiano para salir gradualmente del confinamiento fue la de no autorizar la celebración aún de las misas por seguridad.



Por otra parte, en la homilía de hoy, el papa la dedicó a los falsos testimonios y afirmó que es "una bestialidad" utilizarlos para "hacer justicia".



"Noticias falsas, calumnias, que incitan a la gente a "hacer justicia", es un verdadero linchamiento", señaló y puso el ejemplo de la mujer cristiana pakistaní Asia Bibi, durante muchos años en prisión, juzgada por calumnia.



"Frente a la avalancha de falsas noticias que crean opinión, a veces no se puede hacer nada", observó.



Y al respecto también citó el Holocausto y cómo "se creó una opinión en contra de un pueblo para acabar con él".



"Luego está el pequeño linchamiento diario que trata de condenar a la gente, de crear una mala reputación, el pequeño linchamiento diario de habladuría que crea opiniones para condenar a las personas", agregó.



Y admitió que también en la Iglesia se producen "tantos linchamientos cada día que nacieron de las habladurías".

Fuente: Agencia EFE