Trump exigirá a China que "pague por los daños causados con la pandemia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el lunes que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan.



"No estamos contentos con China", dijo Trump desde la Casa Blanca. "No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen".



"Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo", dijo.



"Hay muchas maneras en las que puedes hacerlos responsables", afirmó Trump. "Como sabrán, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias".



Durante un encuentro con periodistas, a Trump se le habló de un editorial reciente de un diario alemán en el que se exige que China pague 165.000 millones de dólares por los daños causados por el coronavirus a la economía.



Preguntado si Estados Unidos considera hacer algo similar, el presidente dijo "poder hacer algo mucho más sencillo que eso". "Nosotros hablamos de mucho más dinero del que habla Alemania", espetó.



"Aún no hemos determinado el monto final", dijo. "Es muy sustancial".



"Es un daño a todo el mundo", consideró. "Este es un daño a Estados Unidos, pero también es un daño al mundo".



La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, insistió en que China no informó del brote del coronavirus "de manera apropiada" a la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Creemos firmemente que el Partido Comunista chino no informó del brote del nuevo coronavirus de manera oportuna a la OMS", dijo Pompeo en una rueda de prensa.



Pompeo explicó que las Regulaciones Internacionales de Salud (IHR, por sus siglas en inglés), que entraron en vigor en 2007 tras el brote de SARS en 2003, establecen cómo tienen que comunicar los países las amenazas a la salud pública.



"Por ejemplo, el artículo 6 de las IHR dice que 'cada partido gobernante deberá notificar a la OMS en 24 horas todos los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de preocupación internacional en su territorio'", dijo.



En este contexto, el secretario de Estado añadió que, después de que el Partido Comunista chino informara a la OMS sobre el brote, "China no compartió toda la información que tenía".



"En cambio, encubrió cuán peligrosa era la enfermedad", criticó Pompeo, al tiempo que aseguró que el país asiático no comunicó la transmisión de persona a persona del Covid-19 "durante un mes, hasta que estuvo en todas las provincias dentro de China".



Estados Unidos registra más de 55.000 muertes por coronavirus, y la pandemia ha golpeado con fuerza la economía del país, dejando decenas de millones de desempleados.