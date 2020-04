Virólogo afirma que el covid-19 fue creado en laboratorio: Científicos se oponen

Buscaban una vacuna

El virólogo francés Luc Montagnier, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre el VIH y figura muy controvertida en la comunidad científica, aseguró que el virus SARS-CoV-2 que causa el Covid-19 fue creado en un laboratorio insertando en un coronavirus genes del VIH-1, el virus del SIDA."Hemos llegado a la conclusión de que este virus fue creado", dijo el científico francés, galardonado en 2008 con el Premio Nobel de Medicina por su participación en la investigación que condujo al descubrimiento del virus del VIH, durante una entrevista con el canal francés CNews.Según Montagnier,"Ha habido una manipulación del virus: al menos una parte, no la totalidad.", dijo.

Trabajo meticuloso

Desaparición

La comunidad científica lo cuestiona

No fue creado en el laboratorio

Cuestionan el estudio

Qué se sabe sobre el origen del virus

"En cualquier caso, no es natural", continuó.. Una hipótesis es que querían crear una vacuna contra el SIDA", dijo.Para respaldar su teoría,en las secuencias de aminoácidos de una proteína de SARS-CoV-2 y el de VIH-1. El estudio, publicado en un sitio web donde los científicos comparten análisis, la naturaleza ama las cosas armoniosas, lo que es ajeno, como un virus que llega de otro virus por ejemplo, no es bien tolerado", aseguró."Entonces lo que vemos es que en el Oeste de los Estados Unidos, en Seattle, las secuencias están destruidas, prácticamente inexistentes.", dijo.Tras la entrevista, expertos franceses volvieron a refutar la última teoría de Montagnier., sostuvo en una entrevista con la BFM TV de Francia que la hipótesis de que se creó un virus en un laboratorio"Todos en la comunidad científica están de acuerdo en que la COVID-19 es un coronavirus. De vez en cuandocon una patogenicidad que ha aparecido", agregó.Para, los estudios sobre los genes del virus muestran claramente que"El profesor Montagnier difunde teorías caprichosas", dijo al semanario francés L'Obs. Schwartz expuso que el "Sars-CoV-2,. Esto lo vemos al estudiar el patrimonio genético del virus, que, incluido el Instituto Pasteur, que fue el primero en Europa en hacerlo"."Este virus es claramente parte del árbol genealógico del coronavirus.", apuntó.. Mi opinión personal es que estos investigadores indios tuvieron buena fe desde el principio en su deseo de analizar el genoma del virus, y", concluyó Schwartz.Por su parte,ya ha identificado unos quince virus que incorporan la misma secuencia común a Vih-1 y Sars-CoV-2, incluido un virus de abeja y otro virus de batata. Según el genetista de la Universidad Nacional de Australia, Gaetan Burgio, entrevistado por el periódico Le Monde, "la secuencia común es corta.".Los científicos creen que el virus apareció en un murciélago y pasó al hombre a través de una especie intermediaria, probablemente el pangolín.Un estudio de un grupo de científicos chinos, publicado en enero en la revista The Lancet, reveló que, así como tampoco la tenían 13 de los primeros 41 pacientes.y vicedirectora del laboratorio de Wuhan, formó parte del equipo que publicó el primer estudioEn una entrevista con la revista Scientific American, Shi dijo que el genoma del SARS-CoV-2 no concuerda conSegún Filippa Lentzos, una investigadora en bioseguridad del King's College de Londres, aunque no hay pruebas sobre la teoría del accidente en el laboratorio,