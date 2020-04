Polémica en España tras la primera salida de los niños durante la pandemia

El malestar en España es generalizado. Desde que el gobierno anunció que los menores de 13 años podían salir a las calles a modo de breve esparcimiento durante a cuarentena, se multiplican las imágenes en las que queda en evidencia la irresponsabilidad de aquellos que deben tomar los recaudos correspondientes para evitar el contagio de coronavirus .En las redes sociales se hizo tendencia el hashtag #niñosenlacalle, con el que se unifica todo tipo de críticas, imágenes y videos , y se denuncian las malas prácticas de esas libertades individuales. Incluso se expresan algunas voces conocidas para el pueblo español, como la del futbolista Óscar Valentín, quien no dudó en realizar declaraciones al respecto. El volante del Rayo Vallecano criticó la actitud de numerosos ciudadanos, que hacen oídos sordos a las recomendaciones de las autoridades para pasear con sus hijos. "En la calle, responsabilidad cero", dijo."Volveremos a cometer los mismos errores como ciudadanos, lo tengo clarísimo. Veremos a ver qué pasa en unas semanas", criticó en sus redes sociales Valentín. Su compañero, el lateral Antonio Luna, también señaló la misma actitud de numerosos ciudadanos. "Después lo suyo es que le echemos la culpa a Pablo Iglesias o a Fernando Simón. Ojalá no nos tengamos que arrepentir del día de hoy y sucesivos . Los adultos somos peores que los niños, cero dudas", añadió Luna.Según consigna el diario español El Mundo, consultado por las imágenes que se viralizaron sobre la aglomeración de gente en las calles, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que la información que les transmitió el ministerio de Interior es que se estaban "cumpliendo las medidas y recomendaciones" en línea con la "muestra de sensatez y la alta responsabilidad de la sociedad durante estas seis semanas".Illa insistió en la importancia de mantener la distancia interpersonal y aseguró que "si hace falta ajustar algunos criterios (para que no se den situaciones de riesgo), se haría"Desde el inicio del estado de alarma y la consecuente cuarentena de todos los españoles, eran muchas las voces que reclamaban que los niños pudieran salir a disfrutar de un breve tiempo de esparcimiento fuera de los hogares . Y no era un reclamo solo de los padres, sino también de profesionales de la pedagogía y la psicología, desde la idea de que los más pequeños necesitan eso.El Gobierno tomó el reclamo y se pronunció sobre ese asunto esta semana. Permitió que los menores de 13 años pueden salir a las calles, con ciertas restricciones : deben salir con un adulto, no más lejos de un kilómetro de su casa, con barbijo o tapabocas, y manteniendo la distancia social con personas ajenas a la familia.El incumplimiento de las normas establecidas para el paseo con niños podría conllevar sanciones desde 601 euros , según advierte Legálitas basándose en la Ley de Seguridad Ciudadana, y entendiendo que estas multas irán en la misma línea que el resto de las sanciones por no acatar las restricciones de movilidad que hasta el momento se están tramitando.