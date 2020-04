Coronavirus y coagulación sanguínea, aceleración de desenlaces fatales

Los especialistas observaron que algunas personas gravemente enfermas por coronavirus desarrollan coágulos de sangre en los pulmones y otros órganos principales.



Sospechan entonces que ese sería uno de los motivos por los que los pacientes infectados tienen dificultades para respirar, recoge HealthDay.

"Vemos la posibilidad de coágulos sanguíneos no solo en los pulmones", destacó Hooman Poor, médico de atención pulmonar y crítica del hospital Mount Sinai Beth Israel, de Nueva York.



Y reveló: "Los catéteres se llenan de coágulos cada segundo en los pacientes que requieren diálisis debido a la insuficiencia renal".



Otra especialista, Jeanne Marrazzo, profesora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, apuntó a que esos minúsculos coágulos sanguíneos también podrían ser responsables de uno de los síntomas de la enfermedad: la pérdida del sentido del olfato.



Poor y sus colegas observaron que los pulmones de los pacientes infectados por coronavirus no desarrollan el tipo de rigidez que usualmente se observa con otros virus que dificultan la respiración.



"Cuando se tienen esas anomalías en el oxígeno y el dióxido de carbono en unos pulmones que no están particularmente rígidos, lo primero que se piensa es que algo sucede con los vasos sanguíneos de los pulmones", señaló el médico.



Estos estudios coinciden con similares conclusiones de médicos holandeses, quienes llevaron a cabo su respectivo estudio científico y estadístico, indica el sitio Actualidad.rt.

