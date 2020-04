Coronavirus en España: la cifra de curados volvió a superar a los contagios

En total, las víctimas fatales por coronavirus asciende a 22.902, según el último balance del Ministerio de Sanidad español.



Los nuevos contagios detectados por pruebas estándar PCR fueron 2.944, lo que elevó el global de diagnósticos a 205.905.



En tanto, se produjeron 3.353 nuevas altas médicas, que sitúan en 95.708 el número total de recuperados.



El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la normativa sobre la ampliación del estado de alarma que rige en España desde el sábado 14 de marzo, en el que se detalla la orden que permitirá a partir del domingo que los menores de 14 años salgan de sus casa a dar un paseo.



De acuerdo con la directiva, los niños podrán hacer "un paseo diario, de máximo una hora de duración y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio del menor, entre las 9 y las 21 horas".



Las autoridades aclaran que los mayores de 14 años "no entran en el grupo de paseo" pero sí "pueden realizar las actividades permitidas como salir para realizar compras de primera necesidad".



Pueden salir hasta 3 menores con un adulto, quien será el responsable de que se cumplan las normas básicas de distanciamiento social y lavado de manos habitual. Los menores también pueden ir acompañados de su cuidador, cuando cuenten con la autorización de sus padres.



España prorrogó hasta el 9 de mayo el estado de alarma que regula el confinamiento de la población, aunque comenzó a relajar el encierro, empezando con los permisos para los niños, mientras se evalúa permitir próximamente la salida de los adultos mayores, también para que puedan pasear.



La primera medida que flexibilizó el duro encierro se produjo cuando se permitió una reapertura parcial de la economía, con la vuelta al trabajo de empresas no esenciales del sector de la manufactura y la construcción.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que pese a que el escenario es "esperanzador", el desconfinamiento avanzará de forma gradual y lenta, con la segunda quincena de mayo como horizonte.



El temor de las autoridades es que con la relajación del encierro se produzca un importante repunte en los contagios, aunque los expertos del Ministerio de Sanidad destacaron que la apertura gradual de la economía, por el momento, no tuvo ese efecto indeseado.



Clarín.