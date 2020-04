Presentaron pedido formal de juicio político contra Bolsonaro ante el Congreso

La ex líder del Gobierno en el Congreso, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP), anunció el viernes que presentó una denuncia por juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro ante la Cámara de Diputados.



Más temprano el viernes, los partidos Rede y PSB también se manifestaron en la misma línea.



De acuerdo con el diario O Globo, la solicitud hecha por Hasselmann alega un posible delito de responsabilidad, previsto en la ley de juicio político, así como otros delitos comunes. Llega horas después de que el ahora ex ministro de Justicia Sergio Moro, presentara su renuncia y citara como motivo principal una alegación respecto de que Bolsonaro intentó interferir en la elección de la dirección de la Policía Federal para obtener informes de inteligencia de la corporación.



"Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó el artículo 5 del mencionado artículo 7 de la Ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está 'utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata a practicar abuso de poder'", escribió Joice en la denuncia.



Además, la parlamentaria acusó a Bolsonaro de "falsedad ideológica" por incluir la firma falsificada de Sergio Moro en el decreto del Boletín Oficial en el que despidió al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo. Moro aclaró que no era responsable del despido.



En el mismo sentido, el PSB también decidió presentar una denuncia por delito de responsabilidad.



"Es absolutamente lamentable que, en medio de una crisis de salud tan grave en Brasil, que ha dejado más de 3.000 brasileños muertos, haya que iniciar un proceso de juicio político contra el Presidente de la República. Desafortunadamente, considerando los crímenes cometidos por el presidente, y considerando que nuestra omisión podría hacer que los efectos de la crisis sean aún más graves, no hay otra salida", dijo el líder del partido, Alessandro Molon.



El líder de la Rede en el Senado, Randolfe Rodrigues también se hizo eco del pedido.



"¡Solicitud de juicio presentado! Bolsonaro no está por encima de la ley y tiene que responder por los crímenes de los que se le acusa. No esperaremos sus respuestas ante un director de la Policía Federal que 'interactúa' con él", escribió el senador en las redes sociales.



La renuncia del ex juez Sergio Moro a su cargo como ministro de Justicia en Brasil desató este viernes una oleada de críticas contra el Gobierno de Bolsonaro, a quien llegaron a acusar de dar un "golpe a la democracia" del país.



Uno de los discursos más discursos más duros fue el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria (PSDB), quien tachó de "un golpe a la justicia, a la libertad y a la democracia de Brasil" la salida del ministro, conocido por conducir el caso de Lava Jato y llevar a la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"Lamento mucho que nuestro país tenga que luchar contra dos virus, el coronavirus y el que está en el Palacio de Planalto en Brasilia", añadió el gobernante de la región más poblada e industrial de Brasil, en una referencia directa al presidente Bolsonaro.



También desde su partido, el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pidió este viernes la renuncia del mandatario para "ahorrar" un "largo proceso de impeachment" en Brasil.



"El presidente está cavando su tumba. Que renuncie antes de ser renunciado. Que nos ahorre de, además del coronavirus, tener un largo proceso de impeachment", señaló en redes sociales el ex jefe de Estado y uno de los líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).



Brasil vivió hace apenas cuatro años un proceso de juicio político contra la entonces presidente del PT, Dilma Rousseff. El proceso de destitución se inició con la aceptación, el 2 de diciembre de 2015, por el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, de la denuncia por crimen de responsabilidad. El resultado final fue de 357 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones en la Cámara y de 55 votos a favor y 22 en contra en el Senado.