Preocupación: dos pacientes se curaron y volvieron a dar positivo de Covid 19

La comprobación puso en alerta a los médicos de la ciudad de Wuhan, donde se inició la pandemia a fines del 2019.



Los profesionales que se encuentran en la primera línea de la batalla en la lucha contra el Covid-19, quedaron desconcertados por un número creciente de casos de personas que se recuperan y no muestran síntomas pero dan positivo nuevamente.



Los médicos en Wuhan afirmaron que es uno de sus mayores desafíos a medida que el país avanza a una nueva fase de su batalla de contención. Actualmente, el período de aislamiento recomendado a nivel mundial después de haber dado positivo es de 14 días.



Los expertos aseguran que hay muchas formas en que los pacientes dados de alta pueden contagiarse con el mismo virus. Las personas convalecientes podrían no tener suficientes anticuerpos para desarrollar la inmunidad y se están infectando de nuevo.



El virus también podría ser "biofásico", lo que significa que permanece dormido en el organismo antes de crear nuevos síntomas. Pero algunos de los primeros casos de "reinfección" en China fueron atribuidos a discrepancias en los exámenes de laboratorio.



Según recogió el medio británico The Sun, Yuan Yufeng, vicepresidente del hospital Zhongnan en Wuhan, dijo que estaba al tanto de un caso en el que un paciente tuvo pruebas positivas después de que le diagnosticaron el virus por primera vez unos 70 días antes.





Por su parte, Guo Yanhong, un funcionario de la Comisión Nacional de Salud, dijo: "El nuevo coronavirus es un nuevo tipo de virus. Para esta enfermedad, las incógnitas son aún mayores que las cosas conocidas".



Los pacientes en China son dados de alta después de dos pruebas negativas, tomadas con al menos 24 horas de diferencia, y si ya no vuelven a mostrar síntomas. Esta posibilidad de que las personas sigan siendo positivas para el virus, y por lo tanto potencialmente infecciosas, es motivo de preocupación internacional, ya que muchos países buscan poner fin a las cuarentenas y reanudar la actividad económica.



En Italia, por ejemplo, el primer país europeo devastado por la pandemia, los funcionarios de salud notaron que los pacientes con coronavirus podían dar positivo por el virus durante aproximadamente un mes.



Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron que están investigando casos de pacientes con resultados que dan positivo nuevamente. "Estamos estrechamente vinculados con nuestros expertos clínicos y trabajando arduamente para obtener más información sobre esos casos individuales".