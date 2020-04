Imágenes del asteroide que se acerca a la Tierra: Tiene 4 kilómetros de largo

En los últimos días se confirmó que, que pasará a una velocidad de 31.320 kilómetros por hora. Ante esto, la NASA dio a conocer nuevas imágenes del meteorito que no se habían conocido antes.A través de su Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, advirtió sobre el asteroide 52768 (1998 OR2).Tamaño y velocidad hacen que en caso de impacto contra nuestro planeta, el asteroide provocaría un cráter de 50 kilómetros de diámetro. Claro que esta opción es sólo una fantasía, consigna Clarín.Pero la NASA dice que, por lo que el asteroide no representa en este paso un peligro para el planeta.Los científicos que estudiaron el objeto a finales del siglo pasado no previeron acercamientos peligrosos del 1998 OR2 en las siguientes décadas.