Empresa china presentó la primera vacuna COVID-19 en desarrollo

Por primera vez, una de las muchas vacunas COVID-19 en desarrollo ha protegido a un animal, macacos rhesus, de la infección por el nuevo coronavirus, informan los científicos en un artículo que se publicó en la revista Science. La vacuna, una formulación anticuada que consiste en una versión químicamente inactivada del virus, no produjo efectos secundarios obvios en los monos, y los ensayos en humanos comenzaron el 16 de abril.



Investigadores de Sinovac Biotech, una compañía privada con sede en Beijing, dieron dos dosis diferentes de su vacuna COVID-19 a un total de ocho monos macacos rhesus. Tres semanas después, el grupo introdujo el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, en los pulmones de los monos a través de los tubos por sus tráqueas, y ninguno desarrolló una infección en toda regla.



Los monos que recibieron la dosis más alta de vacuna tuvieron la mejor respuesta: siete días después de que los animales recibieron el virus, los investigadores no pudieron detectarlo en la faringe o los pulmones de ninguno de ellos. Algunos de los animales tratados tenían un menor "blip virales", pero también parecía haber controlado la infección, infromó el equipo Sinovac en un artículo publicado el 19 de abril en el servidor de pre-impresión bioRxiv. En contraste, cuatro animales de control desarrollaron altos niveles de ARN viral en varias partes del cuerpo y neumonía severa. Los resultados "nos dan mucha confianza" de que la vacuna funcionará en humanos, dice Meng Weining, director senior de asuntos regulatorios en el extranjero de Sinovac.



"Me gusta", dice Florian Krammer, virólogo de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, coautor de un informe de estado sobre las diferentes vacunas COVID-19 en desarrollo. "Esta es la vieja escuela pero podría funcionar. Lo que más me gusta es que muchos productores de vacunas, también en países de ingresos bajos y medios, podrían fabricar dicha vacuna".



Pero Douglas Reed, de la Universidad de Pittsburgh, que está desarrollando y probando las vacunas COVID-19 en estudios con monos, dice que el número de animales era demasiado pequeño para producir resultados estadísticamente significativos. Su equipo también tiene un manuscrito en preparación que plantea preocupaciones sobre la forma en que el equipo de Sinovac aumentó el stock de nuevos coronavirus utilizados para desafiar a los animales: puede haber causado cambios que lo hacen menos reflejo de los que infectan a los humanos.



Otra preocupación es que los monos no desarrollan los síntomas más graves que el SARS-CoV-2 causa en los humanos. Los investigadores de Sinovac reconocen en el documento que "todavía es demasiado pronto para definir el mejor modelo animal para estudiar el SARS-CoV-2", pero señalaron que los macacos rhesus no vacunados que reciben el virus "imitan síntomas similares al COVID-19".



El estudio también abordó las preocupaciones de que la protección parcial podría ser peligrosa. Experimentos anteriores en animales con vacunas contra los coronavirus relacionados que causan el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente habían encontrado que los niveles bajos de anticuerpos podrían conducir a respuestas inmunes aberrantes cuando un animal recibió los patógenos, mejorando la infección y causando patología en sus pulmones. Pero el equipo de Sinovac no encontró ninguna evidencia de daño pulmonar en animales vacunados que produjeron niveles relativamente bajos de anticuerpos, lo que "disminuye la preocupación por la mejora de la vacuna", dice Reed. "Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer".



El SARS-CoV-2 parece acumular mutaciones lentamente; aun así, las variantes pueden suponer un desafío para una vacuna. En experimentos con probetas, los investigadores de Sinovac mezclaron anticuerpos tomados de monos, ratas y ratones que recibieron su vacuna con cepas del virus aislado de pacientes con COVID-19 en China, Italia, Suiza, España y el Reino Unido. Los anticuerpos "neutralizaron" todas las cepas, que están "muy dispersas en el árbol filogénico", anotaron los investigadores.



"Esto proporciona una fuerte evidencia de que el virus no está mutando de una manera que lo haría resistente a la vacuna #COVID19", tuiteó el inmunólogo Mark Slifka de la Oregon Health & Science University. "Bueno saber."



Sinovac es un fabricante de vacunas experimentado: ha comercializado vacunas virales inactivadas para la enfermedad de manos, pies y boca; hepatitis A y B; y gripe H5N1 o gripe aviar. Pero Meng dice que podría producir, como máximo, aproximadamente 100 millones de dosis de la vacuna y podría necesitar asociarse con otros fabricantes si la vacuna COVID-19 de la compañía resulta segura y efectiva en ensayos en humanos.



Recientemente, la compañía comenzó los ensayos clínicos de fase I en la provincia de Jiangsu, al norte de Shanghai, cuyo objetivo es evaluar la seguridad y las respuestas inmunes en 144 voluntarios. Un número igual de participantes recibirá las dosis altas y bajas o un placebo. Aunque los placebos no se usan típicamente en los estudios de fase I, que no evalúan la eficacia, Meng dice que esto puede ayudar a evaluar mejor si la vacuna causa algún efecto secundario peligroso. La compañía espera comenzar estudios de fase II a mediados de mayo que tengan el mismo diseño pero que inscriban a más de 1000 personas, y que los resultados estén listos para fines de junio.



Si todo va bien, dice Meng, Sinovac buscará lanzar ensayos tradicionales de eficacia de fase III que comparen la vacuna con un placebo en miles de personas. La compañía también ha discutido unirse a los ensayos internacionales de vacunas organizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dado el bajo nivel de transmisión que ahora se produce en China, la compañía está considerando aún más ensayos de eficacia en otros países que se ven más afectados por el virus. "No podemos poner todos nuestros huevos en una canasta", dice Meng.



Para obtener rápidamente más datos de eficacia después de los ensayos de fase I y II y potencialmente ayudar a las personas, Meng dice que Sinovac puede solicitar a las agencias reguladoras en China y otros países autorización de emergencia para dar la vacuna a las personas con alto riesgo de infectarse, como los agentes de aduanas y agentes de policía que generalmente no usan el equipo de protección utilizado por los trabajadores de la salud. La República Democrática del Congo en 2018 comenzó a usar ampliamente una vacuna experimental contra el ébola en ese estado y la evidencia sugiere que ayudó poderosamente a frenar esa epidemia. (Esa vacuna contra el ébola recibió la aprobación reglamentaria por primera vez en noviembre de 2019).



Según la OMS, otras seis vacunas habían entrado en ensayos en humanos a partir del 23 de abril, y otras 77 estaban en desarrollo. La gran mayoría de estas vacunas utilizan las herramientas modernas de la ingeniería genética (solo cuatro dependen de la tecnología de inactivación anticuada), pero Meng dice que lo que finalmente importa es si una vacuna es segura y efectiva, no cómo se fabrica. "No nos estamos comparando con nadie", dice Meng. "En esta situación de pandemia, lo más importante es fabricar una vacuna, no importa qué tipo de vacuna sea, es segura y efectiva lo antes posible".