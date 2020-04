Ecuador duplicó la cantidad de casos oficiales de coronavirus

Ecuador duplicó este jueves su cifra oficial de contagios a 22.160 después de obtener los resultados de miles de pruebas de COVID-19 que estaban retrasadas, informó el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una rueda de prensa.



Zevallos precisó que los resultados aún "no están subidos" en las infografías oficiales, en los que aparecen 11.183 contagios, a los que ahora habría que agregar los 10.977 que han dado positivo en el conjunto de pruebas que esperaban respuesta.



"Los 10.977 deberían añadirse", dijo Zevallos, quien argumentó que también habría que agregar a los casos descartados otros 12.879, con lo cual "la proporción [de contagio]se mantiene".



"Es obvio que cuando hay más casos testeados, va a subir el numero de positivos, pero también hay que contrarrestar con los casos que dieron negativos", apuntó Zevallos, en una rueda de prensa poco después de que la titular de Gobierno, María Paula Romo, diera a conocer los datos oficiales de hoy.



Con esta nueva cifra, Ecuador, uno de los países más castigados por la pandemia, se situaría en segundo lugar de América Latina en contagios después de Brasil, que supera los 46.000, y pasando a Perú y Chile, que la adelantaban hasta ahora en positivos, aunque no en fallecimientos. Al respecto, Ecuador ha reportado 560 muertos, por debajo de los 2.940 deceso de Brasil y los 572 de Perú.



Zevallos explicó que el país tenía "represadas" miles de pruebas que estaban pendiente de respuesta y que aún deben actualizarse en los datos oficiales, por lo que no hay aún una clasificación por regiones de los nuevos positivos.



De acuerdo a la última información que facilita el Ministerio de Salud Pública, por provincias, la de Guayas, cuya capital es Guayaquil, sigue aglutinando la mayor parte de los casos, seguida de Pichincha, con Quito como cabecera, y Azuay, de la que Cuenca es su capital.



En su comparecencia previa, Romo también explicó las medidas que analiza el Comité de Operaciones de Emergencia, sobre cómo será la transición de la situación de aislamiento domiciliario a la del mantenimiento de una distancia personal, en previsión de que paulatinamente se suavicen las medidas restrictivas por COVID-19 en virtud del número de contagios en determinados puntos del país.



Aunque subrayó que las directrices a la población siguen siendo las de permanecer en casa, en las próximas semanas se valorará permitir la reanudación de algunas actividades, lo que requerirá "aforos más pequeños, mayor distancia en la calle, organización de jornadas por turnos" o que se prioricen las entregas a domicilios.



La presidenta del Comité que gestiona la crisis sanitaria en Ecuador, subrayó que en las oficinas se tendrán que seguir unos protocolos, así como en los transportes, parques y calles en una eventual próxima etapa