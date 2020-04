La OMS advirtió que todavía falta "lo peor" del brote de coronavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "lo peor está por venir" en cuanto al brote del nuevo coronavirus, aunque muchos países comenzaron a reducir las medidas restrictivas dirigidas a frenar su propagación.



Tedros no especificó la razón por la que cree que el brote que infectó a unos 2,5 millones de personas y provocó la muerte de más de 166.000 podría empeorar. Sin embargo, tanto él como otras personas han señalado la futura propagación de la enfermedad en África, donde los sistemas de salud están mucho menos desarrollados.



"Créannos. Lo peor está por venir", aseveró Tedros a los reporteros en la sede de la OMS en Ginebra. "Prevengamos esta tragedia. Es un virus que mucha gente sigue sin entender".



Algunos gobiernos asiáticos y europeos redujeron gradualmente o comenzaron a relajar sus medidas de confinamiento, como cuarentenas, cierres de escuelas y restricciones a las reuniones públicas, con base en una disminución en el crecimiento de casos y en el número de muertes por Covid-19.



Tedros y la OMS estuvieron a la defensiva luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo país es el mayor donante, ordenó la semana pasada suspender los fondos que da la agencia, alegando que no dio una respuesta temprana al brote.



Entre otras cosas, Trump insistió en que la OMS no compartió información "oportuna y transparente" sobre el brote luego de que estalló en China a finales del año pasado. Tedros le respondió: "No hay ningún secreto en la OMS, porque mantener las cosas confidenciales o en secreto es peligroso. Es un problema de salud".



"Este virus es peligroso. Se aprovecha de las grietas entre nosotros cuando tenemos diferencias", agregó.