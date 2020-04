Coronavirus en Europa: Reportaron bajas en el número de muertes y contagios

Los países europeos más afectados por el coronavirus registraron casi 2.000 muertes, pero la mayoría también mostró datos positivos. Todos reportaron un descenso en sus cifras, ya sea de hospitalizaciones o decesos, no obstante el hecho de que los domingos y lunes suelen tener balances menores por la demora en la unificación de reportes del fin de semana



Los cinco países europeos más afectados por la pandemia de Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, volvieron a reportar cientos de muertes en sus respectivos territorios. En concreto, la cifra correspondiente a la suma de víctimas en Francia, España, Italia, Alemania y el Reino Unido fue de 1.959.



Pero a la vez, todos informaron también de algún dato positivo en lo que respecta a la progresión de la enfermedad, ya sean descensos en sus cifras de decesos u hospitalizaciones. Y si bien los balances de los días domingo y lunes suelen registrar cifras más bajas en comparación con otros días por la demora en la unificación de reportes del fin de semana, la premisa también se sostiene si estos se comparan con los fines de semana anteriores.



Francia fue el país que reportó la mayor cantidad de decesos, con 547, superando de esta manera las 20.000 muertes. "Nuestro país superó un umbral simbólico y especialmente doloroso", dijo el director de Sanidad del país, Jérôme Salomon, en la presentación de su informe diario. En total, 20.265 personas perecieron en el país desde principios de marzo.



No obstante, el número de personas ingresadas en cuidados intensivos se redujo por doceavo día consecutivo. El lunes se registraron 5.863 pacientes en esa condición, 61 menos que en la víspera. "La disminución de las necesidades en cuidados intensivos se confirma, pero sigue siendo muy pequeña", expresó Salomon en su rueda de prensa diaria. Previo al inicio de la pandemia, Francia contaba con 5.000 camas de cuidados intensivos.



También se redujo el número de personas hospitalizadas en el país. Fueron 30.584, 26 menos que el lunes.



Italia reportó la segunda mayor cantidad de decesos diarios, 454. De esta manera, el total trepó a 24.114, la segunda mayor a nivel mundial, solo superada por Estados Unidos, con creces el país más afectado.



Las autoridades destacaron que el número de casos activos en el país se redujo por primera vez desde la llegada de la pandemia. El número es de 108.237, es decir 20 menos que la víspera. "Por primera vez registramos una leve disminución de las personas que resultan positivas al coronavirus, una señal positiva", aseguró el director de la Protección Civil, Angelo Borrelli, durante su conferencia de prensa diaria.



Tercero en la lúgubre lista se ubicó el Reino Unido, cuyo reporte informó de 449 nuevas muertes en hospitales. El total de víctimas fatales se elevó a 16.509, aunque se estima un número mucho mayor dado que los registros oficiales no contabilizan los decesos en hogares privados y centros de ancianos.



La cifra de muertes es la más baja en dos semanas, desde el lunes 6 de abril. Y si bien los domingos y lunes suelen tener balances menores por la demora en la unificación de reportes del fin de semana, el presente es al menos menor al del lunes anterior.



El Departamento de Salud también informó que ya se superó el medio millón de pruebas realizadas. Sin embargo, los 501.379 tests fueron hechos sobre 386.044 pacientes, ya que muchos requieren evaluaciones adicionales.



Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien llegó a estar internado en terapia intensiva con un severo caso de Covid-19, sigue recuperándose en su residencia rural de Chequers, a las afueras de Londres. Y aunque no desempeña "ningún trabajo gubernamental", recibe información sobre la actuación frente al coronavirus. Un vocero del gobierno precisó que el político conservador habla con "miembros de alto nivel de su equipo".



En tanto, la cifra diaria de fallecidos por coronavirus en España bajó de 400 por primera vez desde marzo, un dato "alentador" para las autoridades sanitarias del tercer país con mayor cantidad de decesos a nivel mundial. En concreto, fueron 399, 11 menos que la víspera y la más baja desde el 22 de marzo.



"Son poquitos, pero son marcas que nos van dando esperanzas", expresó en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. "Llevamos ya varios días con descensos muy claros, son cifras muy alentadoras", continuó Simón. En total, España acumula 20.852 decesos desde el comienzo de la pandemia.



Las autoridades sanitarias han señalado que el pico de los contagios de la epidemia ya quedó atrás, luego de que el 2 abril se registraran 950 muertes diarias.



Las autoridades atribuyen la mejora de las últimas semanas al férreo confinamiento de los 47 millones de españoles vigente desde el 14 de marzo.



Alemania, por su parte, reportó 110 nuevos decesos. La cantidad, la más baja desde el 6 de abril, llevó el total en el país a 4.404. Las cifras del país son mucho menores a las de los otros cuatro mencionados, hecho por el cual su abordaje de la pandemia ha sido elogiado.



Muchos comercios de Alemania reabrieron sus puertas este lunes, en la primera fase de una operación de levantamiento gradual del confinamiento. Tiendas de alimentación, librerías o concesionarios de automóviles, entre otros, cuyos locales no superan los 800 m2 de superficie, levantaron sus persianas. España e Italia han implementado también medidas que relajaron gradualmente sus cuarentenas la semana pasada. Este no es el caso de Francia y el Reino Unido.