Antiviral creado contra el ébola fue probado en pacientes con Covid - 19

El antiviral remdesivir, desarrollado por la compañía de biotecnología estadounidense Gilead Sciences Inc., podría curar los síntomas de los afectados por covid-19 en menos de una semana, según se desprende de pruebas llevadas a cabo con pacientes graves en un hospital de Chicago (Illinois, EE.UU.), informa este jueves el portal especializado Stat, citando a sus fuentes.



La Universidad de Medicina de Chicago involucró a 125 personas afectadas por covid-19 ?113 de ellos en estado grave? en dos ensayos clínicos de fase tres de Gilead. Desde que empezó el tratamiento, los médicos observaron una disminución rápida de la fiebre y de los síntomas respiratorios en casi todos los pacientes tratados con ese fármaco, que fueron dados de alta en un plazo no superior a siete días.



"La mejor noticia es que la mayoría de nuestros pacientes ya han sido dados de alta, lo que es genial", comentó la semana pasada Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago que supervisa el estudio. "Solo dos pacientes han fallecido", añadió.



El mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el antiviral remdesivir "parece tener un muy buen resultado". Sin embargo, Mullane recomendó no sacar conclusiones hasta que no concluyera el estudio de Gilead, que afecta a 2.400 participantes de 152 sitios de ensayos clínicos diferentes en todo el mundo. De momento, se desconoce cuándo se publicarán los resultados finales de la investigación.



Un residente de Chicago llamado Slawomir Michalak, de 57 años, fue uno de los participantes del estudio. El hombre contrajo covid-19 a primeros de abril y fue hospitalizado con fiebre alta y dificultades respiratorias. "Sentía como si alguien me estuviera golpeando en los pulmones", asegura. Tras someterse al tratamiento experimental, fue dado de alta al cabo de cuatro días. "El remdesivir fue un milagro", afirma Michalak.



El nuevo fármaco de Gilead fue creado originalmente contra el ébola, pero no tuvo éxito. El medicamento paraliza una enzima llamada ARN polimerasa que muchos virus usan para copiarse. Su aplicación resultó eficaz en el tratamiento de otros coronavirus humanos que también ocasionan problemas respiratorios severos. Si los científicos demuestran que es seguro y efectivo podría convertirse en el primer tratamiento aprobado para curar el SARS-CoV-2. (Actualidad RT)