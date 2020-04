Casi el 5% de profesionales de la salud tienen coronavirus o gripe en San Pablo

Al menos 3.876 profesionales sanitarios de la ciudad de San Pablo, un 4,8 % del total, no están trabajando por haberse contagiado coronavirus y gripe, cuando aún está lejos el pico de la pandemia, previsto para mayo o junio, informó hoy la Secretaría Municipal de la Salud de esa ciudad.



Las cifras divulgadas indican que, del número total de funcionarios del área que se encuentran en cuarentena, ya hay 532 casos confirmados de Covid-19, en tanto que el resto lo está con diferentes síndromes gripales, según la información que recoge EFE.



También se han registrado 11 fallecidos entre los cerca de 81.000 profesionales que prestan servicio en la red hospitalaria de la capital paulista, la más poblada de Brasil, con 12 millones de habitantes.



No obstante, los sindicatos hablan de un 20% de contagios y denuncian además la falta de equipamiento médico de protección para evitar los contagios entre el personal sanitario.



Las cifras oficiales contabilizan hasta hoy en San Pablo 7.764 contagios y 558 muertes por Covid-19.



El municipio de la mega ciudad montó dos hospitales de campaña, un en el estadio de fútbol Pacaembú y otro en el centro de convenciones Anhembi, con unas 2.000 camas para evitar el colapso de los 19 hospitales de la red municipal.



La ciudad también anunció la construcción de un tercero en el Polideportivo Ibirapuera.



En todo el estado de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, se han notificado 11.568 casos confirmados y 853 fallecidos.



Según el Ministerio de Salud, el estado de Sao Paulo es la región de Brasil más azotada por la pandemia de coronavirus, que deja en todo el país 1.924 muertos, con 30.425 infectados.



El gobernador paulista, Joao Doria, decretó una cuarentena de quince días a partir del 24 de marzo y que después prolongó hasta el 22 de abril ante el crecimiento exponencial de los casos.



Desde entonces están cerrados todos los establecimientos comerciales, salvo los de primera necesidad, como supermercados y farmacias, y se recomienda encarecidamente a la población quedarse en casa.



Doria amenazó con multar y detener a las personas que no cumplieran con las medidas restrictivas, si la adhesión social al confinamiento se reducía drásticamente con el paso de los días, aunque, por el momento, no ha llegado a ese extremo.



El Gobierno de Sao Paulo anunció días atrás un concurso público para contratar 1.185 profesionales sanitarios en todo el estado y suplir esas bajas en la plantilla por dolencias respiratorias.



Las medidas de aislamiento vigentes en San Pablo y en otros estados brasileños han sido fuertemente criticadas por el presidente, Jair Bolsonaro, partidario de volver al trabajo, quien ha menospreciado la gravedad del coronavirus, al que ha calificado de "gripecita" y que hoy cambió a su ministro de Salud,Luiz Henrique Mandetta, que intentaba mantener la cuarentena.



El nuevo ministro es el oncólogo Nelson Teich, de amplia trayectoria en la medicina privada, pero ninguna experiencia en la gestión pública o la política.