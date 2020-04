ONU, tras anuncio de Trump sobre OMS: "No es momento de reducir financiamiento"

Internacionales Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento a la OMS

"No es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus", dijo el martes el secretario general de la ONU tras la decisión estadounidense de suspender su contribución a la OMS.Durante la conferencia de prensa diaria del día martes, Trump anunció que suspenderá el financiamiento a la OMS en medio de la pandemia por coronavirus en el mundo, que ya dejó al menos 123.920 muertos y casi 2 millones de contagios."Hoy, ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus", declaró Trump en rueda de prensa."La OMS encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus", añadió el presidente desde la Casa Blanca. Según él, el organismo aceptó "sin cuestionar" la palabra de China, "e incluso la halagaron por su transparencia". "Dijeron que no había necesidad de imponer restricciones de viaje. Eso probablemente causó que la cantidad de casos se multiplicara por 20, y la cifra podría ser mayor", agregó.Según Trump, la OMS impidió la transparencia informativa sobre el brote de coronavirus y Estados Unidos, su mayor financista -aportó USD 400 millones el año pasado- ahora "discutirá qué hacer con todo ese dinero que va a la OMS". "Si la OMS hubiera hecho su trabajo y enviado expertos a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno, el brote se hubiera contenido con muchas menos muertes", añadió."Con el estallido de la pandemia de COVID-19, tenemos profundas preocupaciones sobre si la generosidad de Estados Unidos ha sido utilizada de la mejor manera posible", añadió.Por otra parte, el escándalo que involucra a Taiwán y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) parece no detenerse y promete nuevos capítulos que podrían derivar en consecuencias graves contra la institución internacional dirigida por Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es que a la réplica hecha por la presidente Tsai Ing-wen la semana pasada contra el responsable de la organización fue el comienzo de una embestida que continuó durante las últimas horas con la publicación de una carta que la isla había enviado a la institución en diciembre pasado.La polémica nació luego de que la OMS desmintiera que Taiwán había advertido sobre el incipiente brote de un nuevo tipo de neumonía que se había comenzado a observar en Wuhan, China. Sin embargo, el Centro para el Control de Enfermedades de aquel país -enfrentado históricamente contra China- emitió un comunicado en el que revelan el contenido y la fecha de envío de la carta. "En respuesta a la negación de la OMS de que Taiwán alguna vez lo alertó sobre la posibilidad de transmisión de COVID-19 de persona a persona, el Comando Central del Centro Epidémico" reveló el contenido de aquellos correos.