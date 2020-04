Contrajo coronavirus sin salir de casa: Sospecha de las bolsas del supermercado

Una mujer de Carolina del Norte, en Estados Unidos, contrajo coronavirus pese a no haber salido de su casa durante tres semanas. Sospecha que se contagió al tocar las bolsas del supermercado de un pedido que le acercó una voluntaria que realiza mandados para los vecinos.



Rachel Brummert llevaba tres semanas de cuarentena en su casa cuando empezó a sentirse mal. La mujer, que sufre de una enfermedad autoinmune, estuvo todo el tiempo aislada, incluso de su marido, quien se mudó a otra habitación de la casa para no tener contacto con ella.



La mujer comenzó a tener fiebre, tos, pérdida del olfato, fatiga, dolores de cabeza y dificultades respiratorias. Finalmente, el test por coronavirus confirmó que contrajo la enfermedad.



Brummert cree que se contagió al tocar las bolsas del supermercado de un pedido que una voluntaria dejó en la puerta de su casa. Más tarde supo que la mujer también dio positivo para Covid-19.



"Realmente pensé que estaba haciendo todo bien", expresó Brummert a la cadena televisiva local WCNC. "Apenas tuve contacto. Ni siquiera la toqué a ella", agregó. Sin embargo, la mujer dijo que no usaba guantes para recibir los pedidos en su casa y resaltó que tampoco desinfectaba los productos.



La paciente destacó que, más allá de cuál haya sido la fuente de su contagio, su diagnóstico es un recordatorio de lo sencillo que puede contraerse la enfermedad.



"Nunca tuve algo así antes", dijo. "Tuve gripe, pero esto no es como la gripe. Es completamente diferente", opinó.